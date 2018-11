Operativo destinado a todos aquellos que no tengan DNI

Desde el martes 20 al viernes 30 de noviembre (solo los días hábiles), se realizará en nuestra ciudad un operativo para todas aquellas personas mayores a un año y que no tengan su documento. El horario será de 9 a 15, en las oficinas de calle Rivadavia 5, esquina Arias, planta alta. Este importante operativo se realiza en conjunto con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), Desarrollo Social y el Gobierno de Junín.





Al respecto, Nicolás Crivelli del Centro de Acceso a la Justicia, manifestó que "en el horario de 9 a 15 hs en nuestras oficinas de Av Rivadavia 5, esquina Arias, planta alta y en conjunto con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), Desarrollo Social y el Gobierno de Junín, vamos a llevar adelante la inscripción de todas aquellas personas mayores a un año que nunca tuvieron DNI. De esta forma podrán obtener un documento como un acceso a los distintos derechos que hoy por no tenerlos, están vedados".

"Y de esta forma acceder a los derechos en cuestiones educativas, de salud, seguridad social o laboral. El objetivo es lograr la obtención del mismo para ejercer de manera plena cada derecho. Con el acompañamiento del estado se va a poder canalizar de manera más sencilla. Existe un número importante en el país de personas bajo esta condición y estamos hablando alrededor de 170.000 personas que no tienen documento. Por eso es importante el operativo para la detección de las mismas", dijo Crivelli.

El documento es fundamental porque es la llave que nos abre la puerta para ejercer nuestros derechos, destacó Marisa Ferrari.

“Esperamos llegar a la mayor cantidad de gente”

Por su parte, Yamila Alonso, referente del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), expresó que "es un número importante que hay de personas sin documento y es la primera vez que se hace un operativo de estas características. Esperamos llegar a la mayor cantidad de gente posible y por tal motivo, junto al Municipio, vamos a estar en cada lugar para detectar a esas personas que no están registradas. Al no tener su DNI no pueden acceder a una gran cantidad de derechos y beneficios como una asignación o un trabajo registrado. La idea es acercar a la gente y poder acompañarlas a realizar este trámite".

A su vez, Marisa Ferrari, secretaria de Desarrollo Social, explicó que "estamos sumándonos a este operativo ya que estamos hablando de un universo de personas que nunca fue inscripta. Por tal motivo, los estamos convocando para que puedan tener este documento. También vamos a trabajar con nuestro personal de trabajadoras sociales para poder captar a estas personas y puedan realizar este trámite. El mismo es fundamental porque es la llave que nos abre la puerta para ejercer nuestros derechos. Convocamos a todos y ante cualquier duda que nos consulten".