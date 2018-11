Petrecca y Sánchez Zinny inauguraron el encuentro provincial "Encender"

Ante la presencia de una gran cantidad de docentes pertenecientes a los diferentes municipios que integran la Región 14, se pusieron en marcha las jornadas Encender que tendrán dos días de debates, exposiciones, charlas y prácticas, con el objetivo de mejorar la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires. También participaron del inicio de las mismas, la Intendente de Gral Arenales, Erica Revilla, el Intendente de Chacabuco, Víctor Aiola y el Intendente de Lincoln, Salvador Serenal. De esta manera, nuevamente Junín es cabecera de un hito importante en la provincia en cuanto a una temática fundamental como la educación.

Al respecto, el Intendente Municipal, Pablo Petrecca, manifestó: "Es muy importante la presencia de directores en el territorio como sucede hoy con Gabriel Sánchez Zinny y en un tema tan importante como la educación. Quiero felicitar a toda la Región 14 por esta gran iniciativa que es Encender y que estas jornadas sirvan para seguir mejorando la calidad educativa. Los docentes son los protagonistas porque son los que desarrollan la tarea en el aula y van a poder reflexionar, discutir y escuchar conferencias. También van a presentar los proyectos que han realizado para mejorar el aprendizaje".

Los docentes de la provincia están comprometidos con la educación, tienen vocación y acá lo demuestran, dijo Sánchez Zinny.

"Celebramos poder seguir hablando de educación y comprometiéndonos cada uno desde su lugar; hay una gran tarea en relación a este tema. Cuando encontramos a una Gobernadora y sus Ministros comprometidos con la educación, es mucho más fácil poder hacer la tarea en equipo. Nosotros venimos trabajando con el Sistema Alimentario Escolar (SAE), el transporte y la infraestructura en todo el partido. También hacemos capacitaciones en forma permanente y estamos con cada uno de los programas que vienen desde la provincia. Creemos que la educación es el camino para lograr un verdadero cambio en el país", dijo Petrecca.

Por su parte, el Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, expresó que "esto que se realiza en Junín no se podría haber realizado si no tuviéramos el apoyo de Pablo (Petrecca). Desde el primer día, hizo todo lo posible para que estas jornadas se realicen en la ciudad. Junín está comprometida desde hace mucho tiempo y eso se ve en la infraestructura, en aprendizaje, en vernos seguido y en trabajar juntos. Eso lo destaco mucho y le agradezco al Intendente Petrecca por estar siempre innovando y liderando temas que tienen que ver con la mejora educativa".

Además, agregó que "hoy hay docentes de toda la región que han presentado sus proyectos y vienen a enseñar sobre cómo en una escuela están mejorando las matemáticas, las prácticas del lenguaje, cómo se han incorporado los chicos con discapacidades y varias experiencias más. Son jornadas innovadoras y ojalá que las mismas se repliquen en toda la provincia de Buenos Aires. Los docentes de la provincia están comprometidos con la educación, tienen vocación y acá lo demuestran".



Palabras de los intendentes

Salvador Serenal, intendente de Lincoln, manifestó: "Feliz, contento y orgulloso de que estas primeras jornadas se realicen en la Región 14. Encender significa muchas cosas como ideas, intercambios y buenas prácticas en el aula. Son experiencias muy importantes porque nos permiten debatir ideas en la educación. Sabemos que la educación es sinónimo de libertad porque prepara a una persona para su futuro. También estamos juntos a los intendentes de la cuarta sección electoral porque creemos que la educación es la única forma de transformar la realidad del país. Los docentes siempre nos han dejado valores muy importantes y a eso debemos volver".

Erica Revilla, intendenta de General Arenales, indicó que "son jornadas maravillosas y es muy importante que se hagan en nuestra región. Los docentes son el pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país. Los insto a seguir trabajando en equipo para que este país se levante".

Víctor Aiola, intendente de Chacabuco, explicó que "este es un hecho trascendental en la educación; el compromiso es un hecho y no una palabra. Nosotros vemos que todo el equipo educativo de la provincia nos muestra que se está trabajando seriamente en educación. Sabemos que es difícil pero estamos dando un cambio cultural y todas las decisiones las tomamos pensando en los chicos. Creemos que vamos por el buen camino y, después de nuestra gestión, vamos a dejar un sistema educativo mucho mejor al que encontramos. Este programa lo realiza la Región 14 como punta de lanza y ojalá que se pueda replicar en todo el territorio bonaerense. Agradecemos al Intendente Petrecca y al Director Sánchez Zinny porque a la educación la transformamos entre todos y nosotros nos sentimos parte".