Fiscal: “El análisis de las cámaras de seguridad permitió detener al taxista”

En la mañana de ayer, la fiscal Fernanda Sánchez recibió a la prensa local y dialogó sobre la investigación en el caso de la menor de 16 años, que fue víctima de abuso sexual en la madrugada del domingo 4 de noviembre en cercanías de Ruta 188 y calle Chile, tras subir a un auto de alquiler.

En primera instancia, Sánchez confirmó que Nicolás Tallone (26) quedó en libertad por disposición del juez José Raúl Luchini tras no ser solicitada la prisión preventiva. No obstante, afirmó que continúa imputado, pero consideró que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, por lo que puede atravesar el proceso en libertad.

“A 10 días del hecho, este martes la Fiscalía ha producido una prueba en particular por lo que se ha generado la remisión de la causa al Juzgado de Garantías Nº 1 haciéndole saber que el Ministerio Público no solicitará la prisión preventiva de quien se encontraba detenido hasta este momento, por lo que el Dr. Lucchini impuso la libertad del imputado”, dijo la fiscal.

Además, señaló que, entre las pruebas reunidas, se analizaron cámaras de seguridad que motivaron a tomar la decisión de liberar a Nicolás Tallone. “A la causa se incorporaron otros elementos que han permitido la aprehensión de una segunda persona. Esto tiene que ver con un trabajo de investigación que incluye el análisis de las cámaras de seguridad, pero no está basado exclusivamente en ese punto”, declaró Sánchez.

Consultada por las pericias realizadas a víctima y acusados en el marco de la investigación, la Dra. Sánchez, aseguró no poder dar precisiones al respecto y enfatizó la importancia de la atención a la víctima y su familia, tanto como el respeto de los derechos de las personas involucradas en la causa.



“No lo quita de la escena”

En tanto, el abogado de la víctima, Nicolás Cornaglia, aseguró que "desde nuestro lugar y por entendimiento de la víctima, la liberación de Tallone no lo quita de la escena de los hechos".

Y agregó: “Nosotros tomamos la causa el martes y estuvimos trabajando todo el día y estamos acá porque no vamos a cuestionar la decisión del Ministerio Público de la liberación del señor Tallone. Todavía hay cabos que unir, incongruencias y estamos esperando las pruebas. La nena sigue en estado shock, por lo cual no se puede sacar conclusiones de inmediato”.