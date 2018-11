Frente Renovador: “han decidido pagar déficit a costa de los municipios"

La afirmación corresponde a los legisladores del Frente Renovador, Valeria Arata y Fernando Carballo tras la reunión con el ministro de Economía Hernán Lacunza.

Parte del debate que planteó la fuerza que lidera Sergio Massa tiene que ver con la coparticipación hacia los municipios y la transferencia de los subsidios de los servicios que pasan a manos de las comunas para este 2019, “dejando a la deriva a los intendentes que deberán costear un monto no previsto”.

Respecto a la transferencia a los municipios, el senador Carballo expresó: “El problema central es la inflación, el grave problema del presupuesto nacional y provincial es que estimaron una inflación de 15 puntos y va a terminar en 48 o 49 puntos, entonces, si no se ajustan todas a las variables en su conjunto, por algún lugar van a ajustar y esa peor parte se la llevan los municipios”.

“Debo decir que la provincia de Buenos Aires ha sido muy perjudicada por el Gobierno nacional, no sé si la Provincia se merece ese castigo. Encima la gobernadora Vidal retiró de la Justicia el pedido para poder cumplir con esa pauta y, sin presentación judicial, la recuperación de esos fondos quedará en la nada”, indicó el legislador FR.

En ese sentido, Carballo continuó: “En 2018 nos transfirieron por el Fondo del Conurbano 21 mil millones de pesos y para el 2019 está proyectado que sea de 44 mil millones, están faltando 19 mil millones que no están en el presupuesto que presentó Lacunza y que son de los bonaerenses. Queremos saber si esa suma extra va a venir y si va a ser coparticipable. Porque si le transferimos tantos servicios a los municipios y no le vamos a coparticipar lo que va por fuera del Presupuesto, los seguimos perjudicando”.

A su turno, la vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, Valeria Arata, afirmó: “Agradecemos la presencia del ministro Lacunza, pero tenemos dudas respecto al endeudamiento de la Provincia, en especial con la transferencia que están haciendo desde Nación hacia Provincia, más precisamente a los Municipios, lo que tiene que ver con los subsidios a las tarifas de luz, gas, transporte y demás servicios que tendrán que costear las arcas municipales”.

Finalmente la diputada dijo que “es un Presupuesto que sigue castigando a la clase trabajadora, quienes vienen pagando los platos rotos de todas estas medidas y este modelo económico que viene llevando adelante el Gobierno nacional. Con este nuevo presupuesto, seguimos comprobando que la provincia de Buenos Aires ha sido la variable de ajuste del Gobierno nacional”.

Además participaron de la presentación oficial del Presupuesto 2019 por parte del ministro Hernán Lacunza, los presidentes de los bloques en Diputados y Senadores, Rubén Eslaiman y José Luis Pallares y el diputado Jorge D’Onofrio.