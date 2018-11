Juan Manuel Urtubey: “Vamos a ofrecer una alternativa superadora a los argentinos”.

¿Cómo se está armando el Peronismo hoy?

-Somos muy optimistas. Sabemos que lo que estamos haciendo es una construcción a largo plazo, que tenemos todavía un tiempo para trabajar. Creemos que vamos a llegar de una manera muy competitiva para las elecciones del año que viene, ofreciéndole una alternativa superadora a los argentinos.

Hay un sector de los argentinos que ya no se siente más representado ni por este gobierno ni por el anterior gobierno y quiere una opción nueva. Estamos trabajando para dársela.

-Se ha anunciado por parte del gobierno un bono de $5000, para el sector privado y público. ¿La provincia de Salta estaría en condiciones de pagarlo?

-Nosotros tenemos una mirada distinta y estamos hablando con los trabajadores del sector público de Salta, de manera tal de seguir con los aumentos de sueldo más que un bono porque lo que queremos es algo sustentable. Lo que queremos es que los argentinos no tengan unos pesos más para fin de año y luego el año que viene estén en la misma situación que estaban antes. Nuestra idea es ir llevando un aumento sustentable, que siga aumentando los salarios de los trabajadores de manera tal que sea algo mucho más útil para el trabajador.

Estoy dispuesto a hacer todo lo que deba hacer para generar la alternativa que necesita la Argentina. Creo que le tenemos que ofrecer a la mayoría de los que no quieren ser parte de la grieta, una opción superadora. Juan Manuel Urtubey. Gobernador de Salta

-¿Por qué cree que pasa siempre lo mismo en Argentina, esto de prometer una cosa y realizar otra, los vaivenes económicos? A veces escuchamos a muchos economistas que tienen la solución y lamentablemente las recetas siempre son las mismas. ¿Qué pasa en la dirigencia política con esta cuestión?

-Hay casi un principio de sentido común más que político. Si hacés siempre lo mismo, ¿por qué vas a esperar un resultado diferente? Y parece mentira pero es lo que pasa en Argentina. Sistemáticamente se vuelve a la instrumentación de los mismos planes de gobierno y los resultados ya sabemos que son los mismos. Por eso creo que hay que salir de esa lógica y apuntar de verdad a un modelo desarrollista. Ir a una fuerza de todos los argentinos, no una fuerza política, hacer un gobierno de unidad nacional. Poner como prioridad el desarrollo la producción, y de ahí ir generando que todas las variables macroeconómicas se acomoden a un modelo de país y no hacer que el modelo de país se acomode a variables macroeconómicas sobre acuerdos que la Argentina tenga que hacer para buscar plata.

-¿Estaría dispuesto a ser candidato a presidente?

-Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que deba hacer con tal de generar esta alternativa que necesita la Argentina, porque creo que le tenemos que ofrecer a la mayoría de los argentinos que no quiere ser parte de la grieta, una opción superadora.

No quiero poner la cabeza o los nombres arriba de una construcción grupal. Estoy trabajando en la construcción del espacio, de ahí en adelante, claramente vamos a hacer que aquellos que seamos los más competitivos podemos representar este sector, pero en definitiva quien tiene que resolver esto es la gente.

-Sus palabras conducen a pensar en una interna quizás en el Peronismo para las próximas elecciones. ¿Quiénes serían los que lo acompañarían en este nuevo espacio político?

-Estamos trabajando con distintos sectores que queremos formar parte de un mismo espacio.

Claramente está el senador Pichetto que ya manifestó su voluntad de ser candidato, está Sergio Massa que también viene sosteniendo un espacio político, yo encabezo otro sector. El gobernador de Córdoba, estamos hablando con algunos otros sectores de otros partidos políticos, para que también se integren acá.

Queremos generar un gran paso, en donde podamos construir un gobierno de unidad nacional en serio desde ahí y luego invitar a los otros sectores, que hoy son parte de esta grieta, que también colaboren en un gobierno de todos.

Queremos generar una gran paso, en donde podamos construir un gobierno de unidad nacional en serio, desde ahí y luego invitar a los otros sectores.

-En sus reuniones con los distintos gobernadores, ¿qué perspectivas ve con respecto al 2019? El gobierno nacional habla de mejoras en la economía, la inflación, en los índices económicos pero uno percibe una situación bastante complicada.

-Lo primero que quiero es que pongamos el énfasis en la gente, más que en los indicadores económicos, porque puede bajar el déficit fiscal, puede bajar nominalmente un poquito la inflación, pero si es a costa de que se caigan cada vez más puestos de trabajo, a costa de que los salarios se achiquen para todos los trabajadores, ¿cuál es la utilidad de eso no?.

Creo que la Argentina está pasando el peor momento, sin lugar a dudas. Espero que el año que viene la cosa sea un poco mejor pero tampoco me parece que hay que esperan un gran rebote, un gran crecimiento, porque no están dadas las condiciones en Argentina para que eso suceda.