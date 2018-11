Induspol informó ante el Ministerio de Trabajo el cese de las actividades

Se conoció ayer una lamentable noticia en el mundo laboral, al saberse que la empresa Induspol cierra sus puertas, dejando a 33 personas sin trabajo. De hecho, por la mañana hubo una concentración de trabajadores de la firma ante la delegación del Ministerio de Trabajo en Junín, en reclamo del pago de tres quincenas atrasadas, pero al hacerse la audiencia la empresa dio a conocer que cerraba sus puertas.

Rubén Moyano, secretario general de la Delegación Chivilcoy de la Unión Obreros y Empleados Plásticos, estuvo en Junín representando a los trabajadores de Induspol, y al ser entrevistado por Democracia informó: “Nosotros estábamos reclamando una falta de pago, puesto que se le debía tres quincenas al personal. Hacía ya ocho días que veníamos en asamblea permanente, justamente por el motivo de este reclamo y hoy tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo para ver qué es lo que sucedía, qué respuesta nos daba la empresa y lamentablemente nos dio la respuesta que ninguno quería escuchar. Nos dijeron que a esta altura la empresa era inviable y cerraba”, manifestó el gremialista.

“Estamos en un cuarto intermedio de acá hasta fin de mes, para que nos den una respuesta sobre de qué forma y cómo se van a pagar las indemnizaciones del personal”, dijo.

En baja

Moyano apuntó que en realidad son dos empresas las que cierran: Induspol e Induspolímeros, la primera producía materia prima y la segunda, todo lo derivado de lo que es el polietileno expandido. Entre las dos, son alrededor de 33 personas las que estaban trabajando en estas empresas.

Ambas empresas funcionan en el Parque Industrial y en la Ruta 7 (calle colectora) y Uruguay.

Cabe mencionar que esta empresa funciona hace muchos años en Junín. En 1986 fue creada bajo el nombre de Espumapol S.A. y en el 2001 surgió Induspol Aislaciones S.R.L. recogiendo la experiencia de su antecesora.

Según lo manifestado por Moyano, hasta el 2015 estaba funcionando bien, inclusive lograron mudar una parte de la empresa; todo el sector de corte y cargas, oficinas de administración, al Parque Industrial. “Estaban haciendo una producción de 120 mil kilos mensuales, pero desde ese año a la fecha comenzó a mermar la producción hasta llegar en los últimos meses a producir 25 mil kilos por mes. Dado el volumen de producción que tenía últimamente, la empresa no podía abastecerse, la recaudación de la producción era para pagar los sueldos porque no le alcanzaba para más”, dijo.

Del total de los trabajadores, algunos estaban en el Parque Industrial y otros en las instalaciones de Ruta 7.

Ante esta lamentable situación, el titular del gremio de los plásticos, expresó: “hemos llegado a esta instancia a través de la negociación y viendo la posibilidad de poder mantener la fuente de trabajo, siempre al lado de la gente. Los trabajadores han hecho un esfuerzo muy grande para tratar de mantener su fuente de trabajo, pero cuando los recursos los tuvo que conseguir la empresa, no pudo”.

Según lo explicado por el gremialista consultado, los atrasos de salarios venían pasando desde hace seis o siete meses, no fue que se complicó en los últimos meses, y ahora, tras la comunicación de cierre, solo resta esperar que la firma pueda abonar las indemnizaciones correspondientes.