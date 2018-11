Muffaroto:"No hay diferencia irreductible entre los compañeros"

La militancia de Unidad Ciudadana de Junín realizó ayer un plenario en su local de calle 25 de Mayo 185. Habitualmente se reúnen bajo ese formato para analizar la situación social, política y económica y para definir líneas de acción y de organización que guíen la actividad partidaria. Pero en esta ocasión, la reunión tuvo un aditamento especial, ya que decidieron que la concejal Victoria Muffarotto será quien los represente como precandidata a intendente de Junín en las próximas elecciones de 2019.

Según pudo escucharse de varios de sus compañeros, la abogada -que fue electa concejal en octubre de 2017 por este espacio- “reúne las mejores condiciones para interpretar y llevar a lo más alto el proyecto que vienen construyendo desde hace años para Junín”.

Expresión de un recambio generacional, Muffarotto tiene 35 años y es abogada laboralista. Democracia dialogó con la flamante candidata para saber más sobre su proyecto.

-¿Cómo se siente con esta candidatura?

-Siento una mezcla muy rara (y muy buena también) de orgullo, de agradecimiento, de responsabilidad. Todo aquel que se apasiona con la política quiere ocupar lugares de decisión para lograr mejorar las cosas en las que cree. Me enorgullece que los compañeros hayan pensado en mí para representarlos en este proyecto. Lo que les aseguro es que voy a darlo todo para que Junín entienda que tenemos una propuesta superadora para la ciudad y que tenemos equipos de trabajo, que venimos trabajando desde hace años para llevarla a la práctica.

-Desde la recuperación del sistema democrático en 1983, el peronismo no ha podido ganar la Intendencia de Junín ¿Por qué ahora debería ser distinto?

-En primer lugar, porque este espacio está muy atento a lo que nos piden los vecinos de Junín. Una demanda largamente escuchada era la de un recambio generacional, la necesidad de dar lugar a nuevas figuras que trajeran algunas ideas nuevas. En ese sentido, creo que hemos hecho caso. Este espacio es absolutamente abierto a la participación de los que se acercan y, además, toma decisiones colectivas sobre representaciones y proyectos. En segundo lugar, porque creo que nos merecemos una oportunidad de demostrar lo que tenemos para mejorar la ciudad. Es cierto que los juninenses somos medio de quedarnos con lo que hay, pero el deterioro actual es tan profundo que espero que una mayoría pruebe con algo nuevo. Nací en 1983, en democracia, así que podría decirte que soy peronista de cuna pero aggiornada a todas las nuevas necesidades de la población actual.

-A los peronistas siempre se les critica que están todos separados.

-Pero eso es algo que también está cambiando. Es lo que iba a nombrar como la tercera causa por la que esta vez podemos ganar. Hoy por hoy, no hay ninguna diferencia irreductible entre los compañeros, nada que no pueda conversarse y poner en su justa dimensión en función de lograr un triunfo. El pueblo la está pasando muy mal, otro turno de Petrecca en el gobierno puede dejar cada vez más gente afuera. Creo que eso es lo verdaderamente importante y lo que no podemos olvidar a la hora de nuestra propuesta. Además, a Unidad Ciudadana no la forman solo los peronistas. Nosotros nos abrazamos con todos los que resistan el plan de saqueo de Macri. Con todos los que defiendan a las grandes mayorías contra el deterioro de nuestra calidad de vida.

-¿Podría sintetizar su proyecto?

-Me gustaría dejar bien claro que no es un proyecto personal, que aspiro a interpretar el proyecto de Unidad Ciudadana para Junín, que es el mejor proyecto posible para 2019. Está basado en recuperar el trabajo, en poner la ciudad a producir, implementar planes de viviendas, por ejemplo, que generen trabajo, esa es la única manera que conocemos de lograr una mejor calidad de vida para todos y todas. No hay inclusión posible si no hay trabajo, no hay mejor articulación social que la que nos permite el trabajo. Nosotros vemos una sociedad que se enferma, que se aísla, que se enfrenta unos con otros a raíz de la frustración de no poder trabajar. Este desastre nos afecta a todos, a los trabajadores, a los comerciantes, empresarios, jubilados... Los chicos absorben como una esponja lo que sufren sus padres. Junín tiene todas las condiciones para ser una ciudad mucho más contenedora de lo que es. Tiene una economía diversificada y bastante equilibrada. Tiene una población con un nivel educativo promedio muy alto. Tiene una Universidad orientada a fortalecer los recursos humanos que necesita nuestra región (y que hoy en su gran mayoría son desperdiciados por nuestra ciudad). Son todas pre condiciones desaprovechadas por la actual gestión, que privilegia su alineamiento con un Macri que solo favorece a la especulación financiera. Nuestro proyecto, en cambio, está construido desde Junín, este peronismo de Junín tiene una visión propia de la ciudad; no importamos ideas que no sirven para nuestros vecinos. Y en ese sentido, hemos logrado avances para que nuestros dirigentes nacionales reconozcan todo lo que se puede construir con la fuerza del interior de la provincia. Un Junín más productivo, de pie ante el país, y sobre todo más justo. Con igualdad de oportunidades.