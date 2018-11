La juninense que cautiva en el mundo de la moda y que sueña con llegar a París

Modelo, bailarina, y diseñadora, son las palabras que pueden definir la personalidad y actitud de la juninense Andrea Donnay, quien en la actualidad se encuentra en Buenos Aires haciendo lo que más le gusta.

“Soy una diseñadora que marca la diferencia, ya que ninguna prenda es igual a la otra.” Así se definió en una entrevista con Democracia la mujer de 32 años.

En 2010 participó del casting para la edición del reality “Soñando por Bailar”, una producción de Ideas del Sur, y ocho años después el destino la encuentra diseñando prendas de vestir y accesorios para el mundo del modelaje, la pasarela y farándula en ShowMatch, Canal 13, Artear y eventos de polo, entre otros.

“Todo el tiempo me encanta innovar y crear cosas nuevas. Tengo mi propio estilo y me estoy posicionando rápido en el mercado con eso, ya que es algo que no se ve. Actualmente diseño para Verónica de la Canal y Matices”, continuó diciendo Donnay.

Ahora, en otra meta que se propuso, Andrea busca llegar a las pasarelas de Francia donde la moda y el diseño siempre están a la vanguardia de lo que se viene en el resto del mundo occidental. “Uno de mis grandes sueños es llegar a París lo cual lo veo muy cerca. Quiero salir con mis diseños al exterior para llegar a las grandes pasarelas de Europa donde están los grandes creadores”, remarcó.

Al presente vive en Capital Federal donde logró cautivar con sus trabajos a medios importantes, grandes figuras del espectáculo y “nada más ni nada menos que a Verónica de la Canal y Maticas que son unos grandes diseñadores de alta costura muy prestigiosos”, destacó.

“No fue fácil, hubo mucho sacrificio y cuando yo arranqué con Verónica, recuerdo que me pidió un diseño y me pasé toda la noche sin dormir”.

Personalidad y humildad

“Encontré mi camino porque Dios me lo marcó, que es mi gran inspiración y paz. Me abrió puertas increíbles en poquísimo tiempo, marcándome los pasos, algo muy fundamental en todo esto”, subrayó la juninense.

“Mi carrera fue cautivar a las personas con mi diseño, pero también atrapar con mi personalidad, humildad, siendo agradable como persona, por dentro. Este camino no ha sido solo de trabajo sino también he logrado que la gente me tome aprecio y poder congeniar con cada persona”, afirmó.