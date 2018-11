Juan Fiorini: “El Presupuesto hace foco en lo social”

¿Cuál es el primer análisis que hace del Presupuesto 2019, que acaba de ingresar a la Legislatura bonaerense?

-Lo vamos a debatir, primero en el Senado y luego en Diputados, y con eso el Ejecutivo se podrá manejar. Es el presupuesto más importante de los últimos cuatro años, con una fuerte preponderancia de inversión en áreas sociales, siete de cada diez pesos del presupuesto son para inversión social y la obra pública, que representa el 6 por ciento, junto a seguridad, que es otro eje de la Gobernadora en su lucha contra las mafias y el narcotráfico, además de la mejora del Servicio Penitenciario. También se le da importancia a la educación, y sigue habiendo obras para los municipios, como el caso de Junín, que va a seguir teniendo obras de infraestructura.

-Junín encabeza el ránking de municipios de la Cuarta Sección con más recursos para obras previstos.

-Además de los fondos previstos para Junín en el presupuesto, también están previstos fondos coparticipables, con los cuales vamos a sumar más obras. Se va a repavimentar el camino al Balneario municipal, que está presupuestado, y una estación de bombeo cloacal por casi 50 millones de pesos, que es muy importante, porque hoy necesitamos más presión para llevar el líquido hasta la planta depuradora y la Provincia nos va a acompañar. Por supuesto que estamos conformes, la Gobernadora siempre escuchó lo que le transmitió el intendente Pablo Petrecca, escuchó a los vecinos de Junín, y nuevamente quedaron plasmadas obras millonarias para el distrito.

-Como representante de la Cuarta Sección, sabrá que hay malestar de algunos intendentes, que no están conformes con el reparto de las obras en el presupuesto.

-Estamos hablando de un presupuesto que tiene que ser para todos los municipios. Recorro los distritos de la región más del cincuenta por ciento del tiempo, sobre todo en esta etapa difícil y por eso estamos acompañando; esta semana estuve en Vedia, una comuna que no es de nuestro color político, y en todos los municipios, además de las obras puntuales, van a recibir fondos a través del Fondo de Infraestructura y el Fondo de Educación, y también fondos para seguridad. Por lo tanto, si en algo se diferenció la gobernadora de la anterior gestión es que hay obras en todos los municipios, independientemente del color político. Y también tenemos al Gobierno nacional, que está haciendo obras en las rutas y trabajos de hidráulica, que benefician a todos los municipios, y eso lo reconocen también los intendentes. Ahora comienza la discusión por el presupuesto, hay legisladores que representan a todos los distritos, y si hay algo que modificar, se hará.

-Cerca del intendente de General Viamonte, Franco Flexas, han manifestado cierto malestar, debido a que son uno de los municipios que menos recursos tiene asignados.

-Puntualmente en Los Toldos se hicieron un montón de obras, que las he ido a visitar durante estos años, y seguramente la Gobernadora no se olvidó de Los Toldos ni de General Viamonte y van a poder tener obras para el año que viene. Al igual que Junín, donde tenemos dos obras muy importantes de desagües pluviales del Gobierno nacional, en Los Toldos se hizo un desagüe muy importante en un barrio que estaba bajo y no tenía desagüe, y son obras que están en ejecución y cambian la vida de los vecinos.

-¿Y qué opina del tema impositivo?

-Además de los ejes que nombré al principio, también es importante destacar que continuamos con la baja en los impuestos en Ingresos Brutos para actividades primarias muy importantes, que se van a ver reflejadas también en las compras de supermercados, para todos los vecinos, y compensar las actividades en la provincia de Buenos Aires.

-¿Cómo siguen las negociaciones por el presupuesto?

-Ya hubo una charla de nuestro jefe de bloque, con los otros bloques, pero la semana que viene tenemos las reuniones done va a participar el Ejecutivo, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, junto a otros ministros y los legisladores que somos parte de la comisión de Presupuesto, tenemos un mes para hacer los planteos y ver qué es necesario cambiar.

-¿Es un buen presupuesto?

-Sí, porque tiene una parte importante destinada a los sectores que más lo necesitan, haciendo foco en el aspecto social, porque sigue mejorando el servicio de los comedores escolares, brindando un plato de comida, pero de calidad, como es el caso de Junín, donde tenemos el servicio de los comedores escolares, que fue mejorando año a año, en todas las escuelas públicas. Siguen todos los programas sociales vigentes, con mejoras para 2019, por eso, desde mi punto de vista, el presupuesto es mejor que el de otros años, porque además la deuda no se agranda, y el déficit, si bien está contemplado, no estaría si no hiciésemos obras tan importantes en materia hidráulica y de infraestructura vial, que van a durar para siempre, por lo tanto, este presupuesto sigue equilibrado a los vecinos de la Provincia y generando una mayor igualdad.

-¿Cree que el Gobierno va a poder revertir la crisis económica?

-Sí, todo indica que vamos a seguir mejorando, que pasó la tormenta más fuerte, los números que tenemos previstos para el año que viene van en ese camino y se van a poder cumplir. Tuvimos unos tres primeros de gestión en los que se demostró que podíamos crecer en el plano económico, tuvimos esta tormenta, que nos afectó, y que puntualmente afecta para llegar a fin de mes, por la inflación, pero creemos que el año que viene vamos a retomar el camino, hay un equipo importante que está trabajando para eso, por eso confío en que vamos a poder cumplir con los objetivos que están en el Presupuesto nacional, que está a punto de aprobarse.

-Los salarios se han depreciado fuertemente en relación a la inflación.

-En Junín, en el municipio fuimos ajustando por inflación, por lo cual los empleados no perdieron contra la inflación, pero sí tenemos que trabajar para resolverla, por eso se está trabajando para que la producción, que es lo que genera empleo, y las exportaciones, puedan aumentar y con esas dos variables hacer que toda la economía pueda reflotar. Y hoy, a pesar de que todavía no se ve, ya hay indicadores de que algunos productos puntuales comienzan a tener resultados, y eso se tiene que seguir expandiendo para el año que viene, para que haya más industrias que puedan seguir creciendo.

-¿Cómo ve la gestión del intendente Pablo Petrecca?

-Trabajamos en equipo con el intendente, con Provincia y Nación, y gracias a las buenas relaciones pudimos traer obras importantes para Junín, que hoy ya se ven, ya se disfrutan, venimos de grandes anuncios, como la inauguración de la Escuela Técnica 2 o la publicación de los pliegos para la construcción de un hogar para mujeres víctimas de la violencia. Anunciamos el transporte público, que se aprobó en el Concejo Deliberante, y va a traer más igualdad y va a devolver un derecho que nos merecíamos, y a largo plazo va a mejorar el tránsito de la ciudad, por lo que venimos cumpliendo con todas las promesas y los objetivos que nos propusimos al inicio de la gestión, nos queda un año más para seguir cumpliendo con esas promesas y seguir haciendo cosas por los vecinos.