Tareas de prevención ante posibles lluvias

El Gobierno de Junín redobla esfuerzos en las tareas de saneamiento y desobstrucción de desagües en distintos puntos de la ciudad y con el propósito de evitar que se generen inundaciones. Además, se recomienda a los vecinos mantener las veredas limpias al igual que los sumideros y no sacar la basura en días de lluvias intensas.

A propósito de los permanentes trabajos de prevención, el ingeniero y titular de Obras Sanitarias del Municipio, Guido Covini, manifestó: “Las tareas son puramente preventivas, estamos limpiando todos los sumideros de pluviales para que trabajen bien ante momentos de lluvias”.

Acerca del pronóstico de lluvias permanentes durante el fin de semana, Covini aseguró que desde la gestión del Intendente Petrecca “se intensifican los trabajos y se va a los puntos claves de la ciudad donde suelen haber obstrucciones”. Asimismo, el ingeniero agregó: “Permanentemente estamos por toda la ciudad porque hay un gran compromiso por parte del gobierno, hoy estamos con todos los camiones desobstructores trabajando tanto para cloacas como para pluviales”.

A su vez, brindó algunas recomendaciones para que los vecinos tengan en cuenta al momento de que las lluvias aumenten su intensidad y, de esta manera, colaboren para evitar posibles anegamientos: “Es muy importante que la gente no arroje la basura en momentos como esos, porque la basura que se va arrastrando, tapa los colectores y luego el agua no circula. También es importante el control de todo tipo de cosas que haya sobre las veredas porque, por ejemplo, pasan los perros, rompen las bolsas y desencadenan el problema de las inundaciones que vivimos todos los juninenses”.

Por último, Covini pidió “no usar los sumideros como lugares para arrojar basura porque nos encontramos en muchos barrios con que arrojan las bolsas allí, con lo que obstruyen el paso del agua, se van metiendo dentro del caño y después es imposible llegar con las mangueras a esas obstrucciones. Esto genera una reducción de la sección del caño y, entonces, no escurre el agua para lo cual fue diseñado el conducto".