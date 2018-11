Sánchez Zinny adelantó que volverá a reunirse con los docentes en diciembre

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny estuvo presente ayer en la inauguración del nuevo edificio propio de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2.

Luego del acto, se trasladó a instalaciones de TeleJunín, para salir en vivo en el noticiero del mediodía.

“Fue un acontecimiento que hace mucho que se esperaba, es una escuela técnica de 70 años de historia y hoy cuenta con edificio propio, inaugurado en un acto muy lindo, con toda la comunidad educativa, los docentes, los alumnos, incluso ex docentes como una que dijo que había trabajado allí 47 años”, destacó el director general de Educación bonaerense, en diálogo con Fernando Almeida, conductor del noticiero.

Consultado si había recibido algún reclamo, porque como toda escuela nueva, siempre puede faltar algo, el funcionario respondió que no, no recibió ninguno. “No reclamaron nada, fueron momentos de entusiasmo y alegría – dijo Sánchez Zinny, quien alabó el discurso del director de la Técnica N° 2, profesor Esteban Beato.



La Técnica N° 2

“Recorrimos las aulas y estaban muy bien”, manifestó el funcionario, quien se mostró contento por el acto inaugural en esta escuela juninense.

Sobre el aumento de matrícula que hay en la Técnica 2, el director general de Educación sostuvo que sabía que el año próximo podían empezar las clases en el nuevo edificio todos los chicos inscriptos y que era “bueno que más chicos se quieran acercar a la educación técnica”.

“Hay más de 400 escuelas técnicas y agrotécnicas en la provincia de Buenos Aires y siempre han sido escuelas de mucha historia en los lugares donde han funcionado, historia de aprendizajes por proyectos que hacen en las escuelas técnicas, esta vinculación con el mundo del trabajo, esta combinación de enseñanza teórica y práctica”, expresó Sánchez Zinny.

Infraestructura

Preguntado cómo está previsto el tema presupuesto en el nuevo presupuesto educativo, respondió que se había presentado esta semana y se empezaría a discutir la semana entrante en el Congreso provincial. “Se incluyó un porcentaje importante de Infraestructura, tanto a nivel provincial como del Fondo Educativo concretamente”, acotó.

Paritarias

Respecto al espinoso tema de paritarias con los gremios educativos bonaerenses, el director general de Cultura y Educación explicó: “este año nos reunimos 19 veces con los gremios y les hicimos 10 propuestas diferentes, todas han sido rechazadas. La última propuesta de hace unas semanas también fue rechazada que incluía un aumento del 31,7 por ciento. A pesar de ese rechazo nosotros hemos pagado ese incremento al básico del salario que se cobrado los primeros días de noviembre por todos los docentes bonaerenses, unos 277.000, y les dijimos a los gremios volver a reunirnos en unas semanas más. Si se incluye el presentismo, es un aumento del 35 por ciento”.

Planteado el tema referido a la inflación que superó el incremento salarial, el ministro dijo: “cuando empezamos a vivir esta crisis económica en los últimos meses, les propusimos a los gremios reunirnos todos los meses, lo cual hicimos, porque frente a esta crisis también teníamos que ver los ingresos a la provincia. Lo que no quería la Gobernadora es hacer una propuesta que después no se pudiera pagar. Hicimos propuestas que fueron rechazadas, pero igual pagamos para cuidar a los docentes”.

Sobre la negativa a aplicar la cláusula gatillo, Sánchez Zinny dijo que se había empezado la negociación a principios de año, cuando había un pronóstico de inflación estable, pero cuando empezó la crisis y la volatilidad, en agosto plantearon a los gremios que se hacían las propuestas pero que iban a tener que ir viendo cómo iba la recaudación del Estado provincial.

“En diciembre próximo tendremos una nueva reunión, quizá sea una buena ocasión para empezar a hablar del año próximo también”, afirmó, al referirse a las paritarias 2018 y 2019.

Nivel secundario

El máximo funcionario en Educación provincial, manifestó: “Uno de los principales desafíos que tenemos en la provincia de Buenos Aires es la educación secundaria, para retener a los estudiantes en este nivel, ya que de diez que empiezan, se van cinco”.

“Las pruebas aprender de los últimos años nos muestran que en Secundaria hay un desafío muy grande en Matemáticas, casi el 70 por ciento de los estudiantes no manejan bien operaciones básicas de esta materia, y un 40 por ciento, tienen dificultades en Prácticas del Lenguaje. Este es el desafío: que todos los chicos terminen la Secundaria y mejorar el nivel”, dijo.

Recordó que hay 2.700 secundarias públicas en la Provincia y 1.500 secundarias privadas, con aporte estatal. “Son 700 mil alumnos en la escuela pública, por lo cual el desafío es mucho. Un punto es repensar los diseños curriculares, actualizarlos y el otro punto es jerarquizar a los inspectores de Secundaria, los directores, llamamos a concursos para esas posiciones porque es importante”, dijo.

600 promotoras

“Hay iniciativas más concretas: las escuelas promotoras que son 600 en la Provincia- sostuvo el ministro Sánchez Zinny- En estas últimas se trabajan aprendizajes por proyectos, como se hacen en las Técnicas. Empezamos a hacerlo con todos los del primer año, nombramos un profesor acompañante de trayectorias, quienes también atienden a las razones personales, no escolares, que pueden tener los alumnos que quieren abandonar la escuela. Otro punto es darle más horas institucionales a los docentes para que puedan trabajar en equipo armando materias, en áreas del conocimiento, de una manera más interdisciplinaria. Se avanza mucho en la capacitación de los docentes y directivos”.