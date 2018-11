Prieto: “No pueden resolver los reclamos de los jubilados"

Se llevó a cabo ayer la reunión de Comisión de Salud del Concejo Deliberante de nuestra ciudad con la participación de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados, en conjunto con la titular del PAMI de Junín, Luciana Gómez Panizza. "Nos han reconocido que no pueden resolver las demandas del sector al que deben atender", afirmó la concejal de Unidad Ciudadana, Olga Prieto.

"Las políticas nacionales no les dan margen a decidir más que reclamos individuales que se tramitan por vía de excepción, como ser, menor cobertura de medicamentos, pero los convenios con prestadores los exceden", cuestionó la edil.

“Entre los reclamos de los jubilados se encuentran un servicio de ambulancia para emergencias, ya que el tramite demora horas por estar articulado con PAMI central, como también el acceso a consultas de especialistas para los más de tres mil quinientos jubilados que deben atenderse en el Hospital, y la creación de una línea de teléfono gratuita para sacar turnos en el Hospital, con uso exclusivo para jubilados”, señaló.

Y agregó: “Ante este reclamo puntual no vemos la voluntad del Ejecutivo municipal para su implementación".

Al terminar la reunión, los concejales acordaron presentar una resolución reclamando al Intendente y a la Gobernadora que intercedan ante las autoridades nacionales del PAMI para que se escuche al sector duramente castigado por el gobierno de Macri, que suma más de 16.700 juninenses.