Bicentenario: “El barrio está abandonado”

Desde la sociedad de fomento del barrio Bicentenario consideran que la situación actual dista mucho de la ideal. Si bien desarrollaron proyectos importantes que cambiaron la fisonomía del lugar, desde la agrupación barrial sostienen que en el sector falta presencia de la comuna en el día a día.

“El barrio está totalmente abandonado”, asegura el vicepresidente de la entidad fomentista, Daniel Giapor, para luego ampliar: “Tengo bronca porque con este gobierno trabajé muy mal. El intendente dice que nos dio dos obras, pero son compartidas, porque la avenida Alvear influye a tres o cuatro barrios, y el desagüe pluvial, que es maravilloso, se comparte con cinco sectores. Para Bicentenario, específicamente, no nos dio nada. Por eso estoy medio dolido”.

A punto de dejar su lugar en la sociedad de fomento, después de diez años de trabajo por el barrio, Giapor aún tiene reclamos para hacer.

Infraestructura

Si bien todo el barrio Bicentenario está cubierto con el servicio de agua corriente, el de las cloacas presenta una situación distinta, ya que falta que llegue la prestación al sector conocido como Petit France y otras dos manzanas en la zona de Jean Jaures y Pasaje La Cautiva.

“Me voy a ir con bronca por no haberle podido cumplir a la gente del Petit France –dice Giapor–, porque yo siempre dije que iba a pelear a muerte para que tuvieran las cloacas, lo mismo que un sector pequeño de Pasaje La Cautiva, así que espero que los que vengan después puedan lograrlo”.

En cuanto al alumbrado público, asegura que no hace falta extenderlo porque está todo el sector cubierto, aunque también remarca que “cuando se queman las luminarias, no vienen si uno no los llama, hay empleados en la calle todo el día, podrían estar mirando a ver qué pasa en los barrios”.

Otra deuda pendiente es la ampliación del cordón cuneta.

Mantenimiento

Uno de los aspectos centrales que advierten los lugareños es la falta de mantenimiento. Una de las demandas que más se escucha tiene que ver con que hace más de dos meses que no pasa el camión regador. “Los vecinos tienen tierra constantemente en sus casas, se la pasan limpiando todos los ambientes, no podemos tener el auto limpio, entonces viven mal”, señala Giapor.

Por otra parte, el fomentista también destaca que “hay lotes llenos de yuyos”, y ejemplifica: “El otro día tuvimos que llamar para que cortaran el pasto de la plaza para un evento, porque estaba muy abandonada. En el municipio hay un cronograma para ir haciendo los trabajos en los diferentes espacios verdes de la ciudad, y se ve que a nuestro barrio no han ido”.

Asimismo, aseguran que las diferentes arterias –que en un altísimo porcentaje son de tierra– tampoco tienen “el mantenimiento que venían haciendo tiempo atrás, cuando iban enseguida después de cada lluvia, y hoy tardan más, entonces las calles se cortan, los autos sufren, se dificulta entrar y salir”.

Tránsito y seguridad

Los residentes observan que la pavimentación de la avenida Alvear hizo que el tránsito, que ya era muy fluido por ser esta una vía de comunicación con el Parque Industrial y una entrada y salida muy importante, ahora tenga una mayor circulación vehicular.

Desde la sociedad de fomento ponderan que la avenida “quedó muy bella” aunque, al mismo tiempo, “también es complicada”. Y ahondan: “Falta el respeto de cada uno de nosotros, vemos gente doblando en U, yendo en contramano, motos haciendo Willy, bicicletas por el medio de la calle, falta concientización de todos y respetarnos uno al otro”.

Finalmente, en cuanto a la inseguridad, Giapor advierte que hay “hechos aislados, como sucede en toda la ciudad”. Y concluye: “Los móviles no se ven tan seguido como antes. No confío en cómo está trabajando la policía, no hay respuestas, he llamado al 911 por un caso puntual, no vinieron y después me citaron a la fiscalía a declarar. Hay hechos en los que la policía no cumplió”.