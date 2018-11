Otra sentada de padres y jóvenes frente al municipio en reclamo de mayor seguridad

Una importante cantidad de jóvenes, docentes y padres se acercaron a la Municipalidad de Junín, ayer al mediodía, para realizar una nueva sentada y reclamar mayores medidas de seguridad en la zona de los boliches y controles más estrictos de la nocturnidad.

Los jóvenes y miembros de la comunidad educativa fueron recibidos por representantes del municipio y se acordó trabajar en conjunto para mejorar la seguridad.

Al respecto, Melina Fiel, concejal de Cambiemos que participó del diálogo con los chicos, afirmó: "Luego de que el intendente Pablo Petrecca recibiera en su despacho a alumnos, padres y docentes (el miércoles último, a la noche), en lo que sin dudas fue un encuentro más que positivo y donde quedó manifestado el compromiso de todos, el Estado, los padres y los jóvenes, se realizó otro encuentro con los chicos, en el cual expresaron sus denuncias y preocupaciones, que hemos anotado para trabajar juntos".

Hacer la denuncia es clave

Por su parte, Jonatan Guitart, director de Asistencia Ciudadana, señaló: "Hoy hay un temor en la juventud en denunciar, por eso nuestro trabajo está enfocado en acompañarlos, en explicarles cómo son las formas para denunciar y estar con cada uno de ellos cuando nos necesiten, que haya un contacto permanente y, de esta manera, cambiar todo lo que haya que cambiar para que estén más seguros".

Los coordinadores de la dirección de Juventud del Gobierno de Junín también estuvieron presentes en el encuentro. En este sentido, Blas Carrafiello, dijo: "El encuentro fue muy productivo, porque pudimos dialogar y de alguna manera armar un solo equipo: municipio, padres y alumnos. Esto debe ser un punto para arrancar y cambiar todo. El intendente Pablo Petrecca se puso al frente de este equipo y, sin dudas, avanzaremos en todo lo que haya que avanzar para que entre todos les demos más seguridad a los jóvenes".

Educación sexual

En la misma línea, Franco Bellafronte, aseguró: "Nuestro compromiso es seguir escuchando a los jóvenes, acompañándolos y no dejarlos solos, en cuestiones que tengan que ver con la nocturnidad pero también en otras, como por ejemplo, en una Ley de Educación Sexual Integrada en todas las escuelas para concientizar y educar".



Más presencia policial

Por su parte, Luis Chami, asesor de Seguridad del municipio, afirmó ayer a Democracia: “Tenemos acentuada la presencia policial en la nocturnidad, todos los fines de semana ponemos siete móviles de refuerzo más catorce motos, que se traduce en los secuestros de vehículos, test de alcoholemia, el reclamo es de más policías, pero tenemos control satelital de cómo el patrullero pasó y cómo circuló, esa noche, la noche anterior, el recorrido que hace el móvil en la zona donde dejaron tirada a la chica, todo eso quedó grabado. Lo que vamos a hacer es cambiar la estrategia, escuchamos a los chicos, que son los que verdaderamente están en la noche, y vamos a poner donde ellos quieren más efectivos, porque nosotros en cada boliche tenemos tres móviles, más los que están recorriendo”.

Un reclamo masivo

Más de cinco mil personas marcharon el martes último, en Junín, para reclamar justicia por el terrible abuso que sufrió el domingo a la madrugada una chica de 16 años, a la salida de un boliche, tras subir al auto de un relacionista público de 26 años, que está imputado.

Con presencia mayormente de mujeres, pero también de hombres, los miles de manifestantes levantaron pancartas con reclamos para que el hecho no quede impune y para que se respete el libre consentimiento de las mujeres, en pos de construir una sociedad más igualitaria y sin violencia de género.

La enorme columna se congregó en la plaza 25 de Mayo, frente a los tribunales, y desde allí marcharon por la Municipalidad y las calles céntricas pidiendo justicia por la joven abusada. “Vecino, vecina, no sea indiferente, a las pibas las violan en la cara de la gente”, fue una de las consignas que entonaron los manifestantes.

El imputado sigue detenido

El juez de Garantías 1 de esta ciudad, José Raúl Lucchini, resolvió el miércoles pasado que el imputado, Nicolás Tallone (26), siga apresado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” en grado de tentativa en concurso real con el de “lesiones leves”.

Así lo había solicitado la fiscal de la causa, Fernanda Sánchez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial Junín, quien ahora cuenta con treinta días para producir más prueba y resolver si solicita el procesamiento con prisión preventiva del acusado.

Un caso aberrante

El hecho investigado ocurrió cerca de las 3.45 del domingo último, cuando la adolescente se retiró del boliche situado en Benito de Miguel 667, en Junín, con intenciones de irse a su casa porque no se sentía bien.

Según relató el padre de la víctima, su hija estaba con una pareja afuera esperando un taxi que no llegaba, hasta que la amiga le señaló un auto y le dijo “ahí está tu taxi”, por lo que ella se subió.

“Cuando se sube lo reconoce y le dice 'qué haces acá'”, contó el padre de la adolescente al referirse al RRPP del boliche, identificado luego por la Justicia como Tallone.

El padre de la joven contó que su hija quiso bajarse del auto, aunque el conductor insistió en llevarla y aceleró "rapidísimo" para irse de la puerta del local bailable.

“Mi hija se descompone arriba del auto, quiere vomitar, abre la puerta pero él la agarra y la mete de vuelta y sigue el viaje”, relató el hombre.

Según el padre de la adolescente, al llegar en el auto a la calle Chile, pasando unos 500 metros el cruce con la ruta 188, en un descampado, el hombre abusó de su hija.

“Ahí empezó toda la locura, contarlo me vuelve loco”, expresó el hombre y señaló que en esas circunstancias su hija fue obligada a pasarse a la parte de atrás del auto, golpeada y abusada sexualmente hasta que logró escapar y correr desnuda hasta una casa, donde dos personas la auxiliaron, llamaron a una ambulancia y a la policía.

Tras el ataque, la adolescente fue trasladada al hospital, donde fue sometida a curaciones.