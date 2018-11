“Lo que dice mi hija es así y no hay ninguna duda”, dijo el papá de la joven abusada

Son momentos difíciles los que vive la joven de 16 años y su familia que se encarga de contenerla día a día. La menor fue abusada sexualmente el domingo a la madrugada a la salida de una discoteca.

Ya fue dada de alta de la Clínica La Pequeña Familia donde estaba siendo atendida y se encuentra en su hogar acompañada en su recuperación, además, por sus amigos y muchos allegados luego del brutal ataque.

En una entrevista con Democracia, su padre, Adrián afirmó: “Gracias a Dios, ella está en la casa continuamente llena con chicos, con una contención espectacular. La retiré el miércoles de la clínica y ahora está en casa recuperándose de a poco y todavía tiene la cara hinchada”.

“De afuera se está diciendo cada barbaridad. Yo no le llevo el apunte y es normal que pase esto. Recién ahora se están viendo todas las cámaras y lo llevan con mucha precaución. Yo estoy muy conforme con la fiscal Fernanda Sánchez y no hay dudas de que fue él”, subrayó.

“Lo que dice mi hija es así y no hay ninguna duda, pero están desesperados tirando cosas. Lo más importante ahora es que ella esté bien. Hay mucha contención, mucha gente que nos está apoyando”, remarcó.

El martes último, más de 5 mil personas marcharon por las calles céntricas de Junín para reclamar justicia por el terrible abuso sexual que sufrió la menor de edad el domingo a la madrugada, a la salida del boliche bailable, tras subir al auto conducido por un relacionista público de 26 años, que está imputado.

“Esto que se está haciendo ahora es para todos y para que este hecho no vuelva a pasar. Y para que los chicos puedan salir y estar tranquilos, porque esto es un desastre. Hay un montón de chicos que ya declararon”, exclamó Adrián.

Con presencia mayormente de mujeres, pero también de hombres, los miles de manifestantes levantaron pancartas con reclamos para que el hecho no quede impune y para que se respete el libre consentimiento de mujeres, en pos de construir una sociedad igualitaria y sin violencia de género.

“En lo personal estoy muy mal. Trato de no meterme mucho porque hay otras personas que están detrás de todo esto. Para poner a un abogado, falta tiempo todavía”, declaró el padre de la víctima.

“Más que nada ahora lo importante es que la nena esté bien y que se vaya recuperando de a poco y sabemos que es muy jodido. Ahora hay que seguir luchándola. Los menores de edad tienen que estar con los menores y los mayores con los mayores”, aseguró.

“Lo que estaba pasando es una vergüenza y este hecho no llegó a mayores porque Dios no quiso. Esto era una bomba de tiempo y estaba pasando, ya que hay chicas que no se animaban a hablar por miedo o por temor a no volver a salir”, afirmó.

“Hoy (por ayer) fui a hablar con la fiscal y estoy conforme. Este es un proceso que sabemos cómo es y hay que bajar un cambio y esperar. Ahora están circulando versiones de un taxista que es igual y son todas estupideces”, concluyó.