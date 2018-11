Petrecca dijo que trabajarán para recuperar "el hábito de utilizar el transporte público"

Luego de un extenso debate en la sesión del martes en el Concejo Deliberante finalmente se aprobó la ordenanza de licitación pública para la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros en Junín, por parte de la empresa 8 de Octubre.

La sesión realizada en el microcine del MUMA, contó con la presencia de todos los ediles, sumados los legisladores Laura Ricchini y Juan Fiorini, de Cambiemos, como así también funcionarios municipales y fomentistas.

Con dieciséis votos a favor y cuatro en contra, la ordenanza se aprobó por mayoría. Los votos positivos fueron de Cambiemos, Compromiso por Junín (unibloque de Andrés Rosa) y Unidad Ciudadana. Los votos en contra fueron de los cuatro concejales del Frente Renovador.

De este modo se impulsa la implementación de los colectivos urbanos, con un boleto de 20 pesos y la gratuidad para los estudiantes del nivel inicial, primario y secundario, como así también tarifa social para jubilados y pensionados, entre otros beneficiarios.

Por su parte, el intendente Pablo Petrecca destacó que se trata de “devolver un derecho a los juninenses” y agradeció el acompañamiento de los bloques de Cambiemos, Compromiso por Junín y Unidad Ciudadana.

“Junín ha crecido muchísimo y eso hacía necesario y obligatorio que la ciudad tuviera transporte público, de hecho, Junín era la única ciudad del país, entre todas de las mismas características, que no contaba con este servicio, por eso era un desafío enorme, sabemos que va a ser difícil mantenerlo, pero estamos convencidos de que esto es un derecho y que acerca", remarcó.

A su vez remarcó los pasos dados “desde el inicio de la gestión y estar hoy a punto de ponerle un broche final, tras la autorización del Concejo Deliberante la concesión de un transporte público a 10 años. Ahora trabajaremos para que el juninense recupere el hábito de utilizarlo, se acostumbre y así, haga uso de un servicio que queremos, sea de excelencia".

Por último destacó: “No tengo dudas de que hoy estamos saldando una deuda histórica y devolviéndoles un derecho que habían perdido hace mucho tiempo y que hace más de 25 años se está esperando, además, la vuelta de los colectivos será muy importante para que podamos continuar con las acciones que llevamos a cabo para seguir ordenando el tránsito".



“Un acontecimiento histórico”

Gabriel D´Andrea, presidente del Concejo Deliberante, indicó que "ha sido la sesión más importante desde que pertenezco a este cuerpo. Lo que hemos votado hoy (por el martes) me llena de orgullo porque creo que los juninenses estaremos todos más cerca, estamos dando cumplimiento con la obsesión del intendente de que Junín tenga transporte público".

Asimismo destacó “me siento orgulloso de pensar en esos miles de vecinos que necesitaban este servicio para poder trasladarse, por ejemplo, para llevar una flor a un ser querido al cementerio o visitar a un amigo. Sentir que las madres que no tenían otra opción que llevar a sus hijos a la escuela en moto, tendrán la posibilidad ahora de hacerlo de manera segura, agradezco al intendente no haber dejado nunca este norte", concluyó.

El doctor Javier Prandi de Cambiemos destacó: “Estamos ante un acontecimiento histórico para la ciudad de Junín después de tanto de lo que se ha escrito y hablado respecto al transporte público, hoy vamos a avanzar en algo que es realmente un progreso”.

Por su parte, Manuel Llovet del mismo bloque destacó que el fondo de transporte se financiará con lo recaudado por el estacionamiento medido, las multas del tránsito, del derecho de propaganda en los colectivos y paradas y de algunos subsidios de Nación y de Provincia, que “nuevamente no nos están dejando solos”.

“Van a pagar los juninenses para que funcione”

Maximiliano Berestein, del FR, expresó: “No es que tenemos un transporte público subsidiado incorporado a un sistema de subsidios, que se autofinancie, que sea sustentable.

No, acá hay una empresa que los juninenses van a pagar para que funcione. En buena hora para todos aquellos que lo necesitan, pero la pregunta ahora es: ¿cómo vamos a hacer frente a eso? Esa pregunta no la pueden contestar. Hay dos empresas que funcionan en Buenos Aires, Capital pero ninguna de esas se presentó a esta licitación sino una nueva, con 60 días de conformación, integrada por ‘algunos’ de los socios de esas empresas que trabajan en Capital”.

Berestein continuó: “Nosotros queremos que haya transporte público en la ciudad y muchos otros servicios. Estamos dispuestos a colaborar con el Intendente en ese sentido, pero no a cualquier costo. No en este contexto de atropello y no a cambio de que los juninenses tengan que pagar cada vez más tasas, porque cada vez menos juninenses pagan las tasas”, señaló.

Apuntó además que el F.R. disiente con la prohibición a participar de transportistas

de Junín o empresas locales, y plantea dudas sobre la garantía del riesgo cero para la empresa, es decir, que el Municipio se comprometa a cubrir el déficit que se le ocasione a la empresa.

“Sin palos en la rueda”

El Bloque Unidad Ciudadana apoyó la llegada de los colectivos a Junín, y en ese sentido habló el concejal José Bruzzone: “No creo que se pueda acusar a esta oposición de poner palos en la rueda o de impedir la reimplementación del transporte público, que es una medida que nosotros veníamos reclamando”, dijo.

“Sí hemos hecho algunas objeciones, dos concretamente: la primera sobre el modo en que se adjudicó a un único oferente, luego de haber cambiado las condiciones, aduciendo que defender a los juninenses contra el monopolio impedía que se presentaran los prestadores locales; la segunda fue sobre el financiamiento del ciento por ciento del défi cit para el primer año, para luego ir decreciendo en los años posteriores”.