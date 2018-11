El Concejo Deliberante trata el transporte público

Desde este mediodía, el Concejo Deliberante comenzó a tratar la vuelta del transporte público a Junín. Los ediles llevan adelante la sesión en el MUMA.

Ayer se trató en las comisiones de Presupuesto y Hacienda (que preside Javier Prandi) y Obras Públicas (a cargo de Juan Tolosa) el expediente de la licitación de transporte público, que se licitó hace 18 días, el 18 de octubre pasado. La idea de los concejales de Cambiemos según indicaron, "era tener despacho de comisión para poder aprobarlo en la sesión. No se pudo emitir despacho porque los concejales de la oposición se levantaron y se fueron". Finalmente, hoy a la mañana hubo otro llamado para seguir discutiendo en cada uno de los bloques para ver si se puede aprobar en la sesión del mediodía.

“No hubo acuerdo para aprobarlo. Se trabó con algunos pedidos de la oposición que son infundados, que vuelven atrás la licitación ya realizada y esto es imposible”, describió el concejal Javier Prandi y aseveró que “el HCD tiene que aprobar o desaprobar la licitación, tal como lo estipula la Ley Orgánica de Municipalidades. No es de su competencia objetar detalles del pliego, que estuvo en la página de internet del gobierno de Junín durante varias semanas y hoy no es eso lo que se tiene que discutir en el HCD”.

“El fondo de movilidad aumentará las tasas”

El Frente Renovador indicó en un comunicado: "asistimos a la comisión, de la cual no solo no participó ningún funcionario de la municipalidad, sino que tampoco se evacuó técnicamente ninguna de las consultas realizadas y además se intentó abusar de la mayoría automática de Cambiemos para dar por terminado el debate, sacar despacho de comisión y tratarlo en la sesión de hoy”. Desde el FR insistieron: “Creemos que es importante el Transporte Público, pero no a cualquier costo. No vamos a permitir que un tema de tanta importancia se intente aprobar por atropello en sólo 4 días. El municipio tardó 3 años en hacer la licitación y pretende que el Concejo la apruebe luego de dos reuniones y sin evacuar ningún planteo”.