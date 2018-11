Buscarán aprobar en la sesión de hoy la licitación del transporte público

La implementación del transporte público continúa con idas vueltas, tanto es así que se suspendió la reunión de Comisión de Legislación que se realizó ayer y se retomará hoy, a las 9, horas antes de que comience la sesión en el Concejo Deliberante y buscan aprobarla en la sesión del mediodía.

"La oposición rechaza el transporte público"

Ayer se trató en las comisiones de Presupuesto y Hacienda (que preside Javier Prandi) y Obras Públicas (a cargo de Juan Tolosa) el expediente de la licitación de transporte público, que se licitó hace 18 días, el 18 de octubre pasado.

La idea de los concejales de Cambiemos según indicaron, "era tener despacho de comisión para poder aprobarlo mañana en la sesión. No se pudo emitir despacho porque los concejales de la oposición se levantaron y se fueron. Finalmente, hoy a la mañana habrá otro llamado para seguir discutiendo en cada uno de los bloques para ver si se puede aprobar en la sesión del mediodía.

“No hubo acuerdo para aprobarlo. Se trabó con algunos pedidos de la oposición que son infundados, que vuelven atrás la licitación ya realizada y esto es imposible”, describió el concejal Javier Prandi y aseveró que “el HCD tiene que aprobar o desaprobar la licitación, tal como lo estipula la Ley Orgánica de Municipalidades. No es de su competencia objetar detalles del pliego, que estuvo en la página de internet del gobierno de Junín durante varias semanas y hoy no es eso lo que se tiene que discutir en el HCD”.

Posteriormente Prandi recalcó que “hoy, antes de la sesión habrá una nueva reunión para ver si se puede llegar a un acuerdo, teniendo en cuenta los años que los vecinos de Junín esperan el transporte público y creemos que deberían acompañar la mayoría de los bloques”.

“Vamos a bregar por el consenso para el bien de todos los vecinos de Junín, que hace décadas esperan el transporte público”, anticipó Prandi.

“El fondo de movilidad aumentará las tasas”

El Frente Renovador indicó en un comunicado: “Ayer asistimos a la comisión, de la cual no solo no participó ningún funcionario de la municipalidad, sino que tampoco se evacuó técnicamente ninguna de las consultas realizadas y además se intentó abusar de la mayoría automática de Cambiemos para dar por terminado el debate, sacar despacho de comisión y tratarlo en la sesión de hoy”.

Desde el FR insistieron: “Creemos que es importante el Transporte Público, pero no a cualquier costo. No vamos a permitir que un tema de tanta importancia se intente aprobar por atropello en sólo 4 días. El municipio tardó 3 años en hacer la licitación y pretende que el Concejo la apruebe luego de dos reuniones y sin evacuar ningún planteo”.

Según el bloque, “el municipio de Junín ha perdido independencia económica y no cuenta con los fondos para subsidiar el transporte público, debido a la mala administración que ya se comienza a observar. En este marco, los juninenses no pueden soportar más aumentos de tasas para pagar otro contrato millonario, que llegaría a los 50 millones por año”.

Asimismo estimaron que “el fondo de movilidad se verá reflejado en un aumento general de las tasas, el aumento del estacionamiento medido y una mayor cantidad de multas a partir del próximo año. Es nuestra responsabilidad defender la transparencia de los fondos de los juninenses y la sustentabilidad del municipio. Algo que Cambiemos no tiene como prioridad debido a que solo intenta poner en funcionamiento el servicio de colectivos a cualquier precio, sin ninguna previsión y con una licitación sospechosa”.

Sesión del Concejo

Despacho de Comisión

A- Por Unanimidad

-Declarando de interés municipal los actos y actividades correspondientes al Cuarto Campamento Nacional del “Movimiento Jóvenes por Malvinas Grupo Junín.”-

- Declarando de interés municipal los actos y actividades que se llevarán adelante con motivo de conmemorarse el día 5 de diciembre de cada año, el “Día del Fomentista”.-

-Homologación Convenio de Colaboración con Coro Polifónico R. Alleva y condonación de deuda.-

-Solicitando al D.E. informe respecto del estado actual del Programa Seguridad Escolar en el Pdo. de Junín.-

-Solicitando al D.E. la modificación de señales que dan los semáforos en las intersecciones de las calles Bto. De Miguel/Arias y Belgrano/Alvarez Rodríguez, de esta ciudad.-

-Solicitando al D.E. la construcción de una dársena en el Taller Protegido Junín.-

-Modificación tarifa de taxis.-

Ejecutivo

- Proyecto de Ordenanza ref/ cambio de titularidad vivienda B° Progreso Mz1 AB – Parc. 5

- Redeterminación de precio a Empresa Ashira S.A. - Lic. Púb. N° 13/12.-

- Lic. Púb. N° 31/18- Prestación del Servicio de Transporte Público Urbano de Pasajeros por Automotor, en Jurisdicción de Junín (B).