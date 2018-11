Farmacéuticos de Junín se movilizarán ante la posible llegada de Farmacity

Para este miércoles 7 y el próximo 14, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó las audiencias públicas para comenzar a tratar un recurso de la empresa Farmacity contra el fallo que le impide desarrollar su actividad farmacéutica en el territorio bonaerense.

Se trata de la demanda iniciada por la firma Farmacity S.A. para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 14 de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires, que ya tiene sentencia en contra en la máxima instancia de la justicia bonaerense.

Ante esta confirmación, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia ya advirtió que se movilizarán a las 10, frente al Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que algunas farmacias permanecerán cerradas.

Respecto de nuestra ciudad, Atilio Villani, presidente del Colegio de Farmacéuticos, adelantó que si bien viajarán afiliados y miembros de la institución, las farmacias estarán abiertas y habrá atención normal.

“Que cumplan la ley”

En el año 2012 Farmacity inició una demanda en la justicia bonaerense que derivó en una sentencia en contra por parte de la Suprema Corte de Justicia. Ante ello, la empresa presentó un recurso ante la Corte Suprema de la Nación que hoy aguarda una resolución.

“Desde lo personal creo que todo indica que saldrá a favor de Farmacity. Macri se reúne con los jueces y es muy llamativo que sea justo ahora. Y no entiendo para qué. Eso no les da independencia a los jueces”, manifestó Atilio Villani y agregó: “El panorama es que esto es un negocio y la salud no les importa”.

Está previsto que la audiencia se realice en dos jornadas: el 7 de noviembre expondrán los "amicus curiae" (amigos del tribunal), y una semana después las partes involucradas, además del Colegio de Farmacéuticos provincial, que lo hará como "tercero coadyuvante" del demandado fisco provincial.

En la diligencia procesal solo participarán tres jueces de la Corte Suprema de la Nación: Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ya que el presidente Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se excusaron de intervenir.

“A veces el ciudadano se confunde, nosotros queremos que entre Farmacity pero que cumplan la ley y sea un centro de salud real, si no se desvirtúa todo. Espero equivocarme y que prime el sentido común”, advirtió Villani.

“A veces el ciudadano se confunde, nosotros queremos que entre Farmacity pero que cumplan la ley y sea un centro de salud real, si no se desvirtúa todo. Espero equivocarme y que prime el sentido común”.

Batalla legal

Cada farmacia como centro de salud, a cargo de un profesional farmacéutico se localiza geográficamente para asegurar el acceso a la población.

“La cuestión de las sociedades anónimas es un punto. El dueño tiene que ser el farmacéutico, el responsable completo”, aseguró Villani.

“Una sociedad anónima es una figura que si pasa algo no sabemos a dónde dirigirnos. Se trata de una serie de cuestiones de salud que no se tienen en cuenta, como la distancia, que es importante y hace que no se concentren en un lugar con mucha gente. Farmacity no iría a un barrio, iría al centro. En cambio como está la ley una farmacia debe ubicarse de manera distribuida. En Junín que está creciendo muchísimo habría muchos lugares”, destacó.

Farmacity inició la demanda de inconstitucionalidad contra las normas locales que regulan la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y no incluyen a las sociedades anónimas entre las categorías de sujetos autorizados.

Para las autoridades de Farmacity, la imposibilidad de ejercer su actividad en la provincia viola los artículos 14, 16, 28, 42, 75 inciso 12, 18 y 126 de la Constitución Nacional.

La empresa solicitó que se reconozca su derecho a ser propietaria de farmacias, a que sean regularmente habilitadas y a explotarlas en el ámbito bonaerense.

Asimismo la firma solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 14 de la Ley Nº10.606 de la provincia de Buenos Aires, que ya tiene sentencia en contra en la máxima instancia de la Justicia bonaerense.

La movilización según destacaron, será "en defensa del modelo sanitario y profesional de Farmacia".

La ley que regula el ejercicio de la actividad tiene 30 años y en la audiencia intervendrán en defensa de la misma universidades, instituciones como la Federación de Farmacias y otras organizaciones de renombre.