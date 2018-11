El boleto de colectivo saldrá $20 y siguen los cruces por la prestación del servicio

Luego de que el intendente Petrecca elevara al Concejo Deliberante el proyecto que autoriza la contratación de la empresa "Transportes 8 de Octubre S.A", a raíz del visto bueno dado por la comisión fiscalizadora respecto a la calificación de la compañía, "las dudas y cuestionamientos" por parte del Frente Renovador y Unidad Ciudadana continúan, enfocadas especialmente en la empresa que obtuvo la licitación, el fondo de movilidad y el costo del boleto que en principio se conoció que sería de $20 en su inicio.

Marcelo García, concejal de Cambiemos, argumentó que los reclamos por parte de Unidad Ciudadana surgen “ahora que se termina con la licitación pública y se realiza la preadjudicación y sube al Concejo Deliberante son los primeros en poner “peros” pero solo para la parte de titulares y de la exposición pública”.

Además, indicó que los ahora integrantes del Frente Renovador “tuvieron la posibilidad de ser gobierno y ahora terminan siendo inútiles crónicos, no hacen más que criticar. Hay momentos en una licitación donde te podés presentar a realizar objeciones y no lo hicieron”.

Muffarotto: “Nunca se nos abrieron las puertas”

La concejal de Unidad Ciudadana, Victoria Muffarotto confió: “creo que todos los concejales podemos coincidir en que estamos pidiendo información desde el minuto uno que nos enteramos que había gestiones para traer el transporte público y nunca se nos abrieron las puertas para colaborar como en otros tantos proyectos que hicimos en conjunto como el de celiaquía, el de pirotecnia y queríamos lo mismo con este porque todos podíamos aportar, pero no fue así”.

Para Muffarotto, “el tema de la empresa es totalmente sospechoso. Desde que no está dada de alta en Afip hasta que se creó dos meses antes de la licitación, una licitación hecha al molde de esta empresa, del mismo modo que la empresa del relleno sanitario. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es legal? Tal vez lo es, pero todo es muy sospechoso”.

En ese sentido, la concejal Natalia Donatti del Frente Renovador indicó: “Venimos diciendo que nunca supimos cuál era la empresa, lo vinimos investigando desde hace tiempo, casi un año y nunca se nos dio mucha información. Ahora sale esto de que la empresa tiene una conformación de muy poco tiempo. Uno de los requisitos del pliego era no pedir documentación a empresas que estaban en formación o recién formadas y todo eso nos generó muchas dudas”.

Según Muffarotto: "Es mentira que dejaron participar a las empresas locales porque en el artículo 15 de la licitación se prohíbe que estas puedan armar sociedades a fin de haberse presentado a la licitación. La pantalla que tienen es que se los citó y hablaron, es cierto, salió en los medios pero fue antes de contarles las condiciones de la licitación. Cuando hicieron el pliego directamente las excluyeron y sospechamos que a las empresas no les comentaron una de las condiciones esenciales que va a tener la nueva empresa, que el déficit que tengan en el primer año, el 100% se lo va a cubrir el municipio"

Para García, los reclamos sobre la conformación de la empresa no son relevantes “son situaciones válidas y legales. De hecho no se habla de que detrás de quienes tienen la conformación de esta sociedad hay dos líneas que son la 12 y la 129 en Buenos Aires y nadie puede decir que no son conocidas y que no tienen antigüedad o que no saben lo que es prestar el servicio ya que tienen más de 30 años haciéndolo”.

Donatti: ¿De dónde va a salir el fondo de movilidad?”

Para Donatti, es necesario que se sepa cómo se implementaría el fondo de movilidad: “Nos interesa el fondo de movilidad que se le va a dar a la empresa por cinco años para que no sufra ninguna pérdida los primeros cinco años. ¿De dónde va a salir ese fondo, si lo van a pagar los juninenses. Son dudas que todavía no fueron respondidas”, enfatizó.

Según destacó la concejal de Unidad Ciudadana “el financiamiento del servicio no está claro”: “Pensamos que con lo que se recauda, el municipio no va a poder pagar el servicio, no le va a alcanzar. Con el dinero del municipio no se llega, con el financiamiento de la provincia tampoco creemos que se llegaría”.

En ese sentido, Muffaroto destacó: “Sospechamos que van a querer crear una tasa de movilidad o algo así. Es decir se va a sumar una más a la del relleno sanitario. Me parece que no estamos en un momento de seguir creando tasas, impuestos porque el bolsillo de la gente está cada vez más ajustado y no nos parece propicio”.

Tanto Muffarotto como Donatti aseguraron que el boleto tendrá un valor de $20 en su inicio

y de hacerse conexiones en el recorrido, implicaría volver a pagar otro boleto.

“Nos parece excesivo por la modalidad de trabajo de la ciudad, generalmente en doble turno. De ese modo, a un trabajador cómo mínimo le va a costar $80 diarios y si tiene hijos o esposa, más aun. Habrá que buscarle una opción para que sea más económico. Y exigimos se cumpla con el boleto estudiantil y para jubilados, destacó Muffarotto.

García: "Cuestión de estado"

Para el concejal Marcelo García: "El transporte público es una cuestión de estado más allá de quien lo haga y quien no".

Tanto Muffaroto como Donatti aseveraron "no estar en contra del transporte sino todo lo contrario".

"Yo quiero que ya esté funcionando, tratamos de no poner trabas en la rueda, en absoluto pero también tenemos que cuidar el bolsillo de la gente", dijo Muffarotto.

En la misma línea, Donatti destacó que en el Frente Renovador: "Nosotros queremos que venga el transporte y nos parece muy positivo pero todas estas cuestiones ya las preguntamos en comisión".