Los pueblos de la región luchan contra el despoblamiento y buscan desarrollarse

Los pueblos de nuestra región, anclados en el corazón de la pampa húmeda y con poblaciones que van de los noventa a los cuatro mil habitantes, tienen condiciones comunes que, en pleno siglo XXI, los convierten en un cuadro de época: calles cubiertas de polvo en tiempo de sequía y de barro en tiempo de lluvias, mala señal de telefonía móvil, falta de conexión a Internet, accesos sin pavimento que dejan al pueblo incomunicado en épocas de inundación, ausencia de cloacas, gas natural y fragilidad de energía eléctrica que no solo genera cortes de luz frecuentes sino que no habilita la llegada de nuevas empresas y, con ellas, de nuevas fuentes de empleo. Así, la población joven migra a ciudades que prometen un futuro próspero y ya no vuelven. La actividad y el movimiento de los pueblos comienzan a apagarse como la luz de una vela y allí se vive bajo el ritmo de una comunidad que ha quedado detenida en el tiempo.

Sin embargo, en los últimos años comenzó a advertirse una clara intención de los gobiernos locales de la región por no permitir que los pequeños pueblos de sus distritos se extingan y por definir el límite entre lo romántico y el abandono: el brillo de un cielo estrellado no resulta encantador si el pueblo transita las calles a oscuras por falta de alumbrado público. La decisión política de descentralizar las dependencias municipales comenzó a tomar fuerza y es cada vez más frecuente ver a los funcionarios en el territorio de estas localidades. Se busca, así, impulsar el desarrollo en los pueblos y garantizar los servicios de primera necesidad que esperan desde hace años. Es que sin cloacas, accesos asfaltados ni potencia energética el pueblo camina hacia el fin de su existencia.

Pueblos con calles sin nombre

Víctor Aiola, intendente del partido de Chacabuco, contó a Democracia que, años atrás, había pueblos con calles sin nombre e incluso vecinos de localidades del distrito con domicilios en Chivilcoy para acceder a mejores servicios de PAMI. “Es que los habitantes de Castilla, un pueblo que queda a 90 kilómetros de la ciudad cabecera, no se sentían parte, se sentían totalmente abandonados”, apuntó Aiola. Y agregó: “De hecho, cuando el gobierno anterior perdió las elecciones dejó sin terminar las obras de acceso a Castilla y O’Higgins, las terminamos nosotros”. El gobierno municipal tiene reuniones de gabinete en los pueblos del distrito cada quince días y realizan caminatas en busca de conocer las necesidades de los pequeños pueblos. En este sentido, el intendente señaló que “la distancia con la ciudad cabecera se puede acercar a través del deporte y la cultura, nosotros trabajamos en revalorizar los clubes que estaban abandonados, porque son puentes”.

Este año, la Provincia invirtió cien millones de pesos para que la localidad de Rawson acceda a un buen servicio de agua de red, cloacas y gas. Además, Aiola aseguró que se trabaja para que las empresas que busquen instalarse en Chacabuco, elijan las localidades ofreciéndoles beneficios en los impuestos y los terrenos disponibles. “En Castilla hicimos una pileta municipal, los chicos en verano no tenían dónde ir; en Cucha Cucha y Rawson colocamos los nombres de las calles, que no se sabía cómo se llamaban; Anses y PAMI funcionan en las localidades y siempre tratamos de que el vecino acceda a la salud, la educación, la recreación”, apuntó Aiola. Consultado acerca de qué resta por hacer, el jefe comunal se refirió a la necesidad del transporte público que una a las localidades con la ciudad cabecera.

Vivir sin Internet

El partido de Lincoln está compuesto por la ciudad cabecera y diez localidades: Arenaza, Bayauca, Bermúdez, Carlos Salas, El Triunfo, Las Toscas, Martínez de Hoz, Pasteur, Roberts y Triunvirato. Algunos de estos pueblos se ubican a pocos kilómetros de Lincoln, mientras que otros se encuentran a casi cien. En diálogo con Democracia, Juan Cruz Martínez, secretario de Producción del distrito, aseguró que la problemática más contundente es la falta de conectividad a Internet en algunas de las localidades y que se trabaja para garantizar más accesos asfaltados. “Como en otros pueblos, acá también sucede que hay un gran éxodo de chicos que terminan la secundaria y se van a estudiar a la Universidad y los que vuelven son pocos; en el Plan Estratégico Productivo, que se presentó el año pasado, lo que buscamos es revertir esa situación generando estrategias de trabajo no solo en la ciudad cabecera sino también en las localidades”.

Consultado respecto de la inversión en potencia energética en los pueblos, Martínez apuntó que “El Triunfo cuentan con un parque fotovoltaico de 0.6 mega hora, lo cual permite crecer a una empresa ya instalada y hay un proyecto que se va a presentar ahora, Renovar 3.0, que es biogás de 1,2 mega por hora. Con esto el problema energético que tenía El Triunfo ya estaría resuelto”. Y agregó: “Queremos hacer parques fotovoltaicos en Bayauca y Martínez de Hoz, así la demanda energética estaría cumplida pero falta inversión de la actividad privada”. En cuanto a los accesos a las localidades, Martínez destacó que se está avanzando con el camino consolidado hacia Bayauca y se trabaja con el sector de lácteos para arreglar las vías de comunicación de tierra. “Carlos Salas no tiene acceso asfaltado, Las Toscas y Triunvirato tienen mejorado, en Bermúdez estamos trabajando para consolidar el acceso; Arenaza, Roberts, Martínez de Hoz, tienen acceso asfaltado”, dijo.

En otro orden, Martínez aseguró que la demanda también tiene que ver con la conectividad a Internet. “Hay pueblos que no tienen Internet y otros con mala señal, queremos que haya conectividad en las localidades porque hoy por hoy las empresas están conectadas las 24 horas del día y ocurre que los chicos se van y no vuelven porque no están vinculados”, señaló Martínez. Además, comentó que se trabaja para fomentar el turismo como actividad alternativa al agro en los pequeños pueblos.

Población adulta en los pueblos

“En estos años se realizaron obras para mejorar la infraestructura, generalmente, cuando se asignan obras siempre está la mirada de generar desarrollo y solucionar problemas de las localidades”, apuntó el secretario de Obras Públicas de Rojas, Daniel Boyeras y agregó “se han hecho planes de pavimentación en Rafael Obligado y Carabelas, se están ejecutando obras de saneamiento; en Carabelas se construyó la planta de tratamiento y ahora se está haciendo la red de desagües cloacales completa. Se hacen obras de mejoramiento de iluminación, en Carabelas se hizo una obra importante en materia de energía, el pueblo tiene una red de distribución de Gas Licuado del Petróleo a través de la planta de almacenamiento, se amplió esa planta para posibilitar más conexiones entre los vecinos”.

Consultado respecto de la fragilidad energética de los pueblos, Boyeras señaló que “la distribuidora de energía, que es la Cooperativa Clyfer, ha hecho una ampliación de la planta de rebaje, las localidades tienen buena disponibilidad de energía y se van optimizando las redes, incluso se está haciendo algo muy importante donde ha articulado el Municipio, la Nación y empresas privadas para generar energía limpia a través de la planta de biomasa”. Por otro lado, el secretario de Obras Públicas destacó que las localidades tienen accesos asfaltados y que en el caso de Los Indios, que está sobre Ruta 30, se arreglará el pavimento en el marco de la obra integral de la ruta.

“Una inquietud del intendente Claudio Rossi es lograr consolidar el desarrollo, para lo cual hay que articular muchas acciones: el mejoramiento de infraestructura es una parte, actividades productivas para que la gente no migre de su lugar, lo educativo, Rojas tiene la Unnoba y el desarrollo de tecnicaturas”, señaló Boyeras y agregó “se están haciendo obras importantes para el tránsito de carga y para acortar distancias de transporte del sector productivo: un puente sobre el Arroyo Saladillo de la Vuelta, para generar vínculo entre la ruta 188 y 35; y también el puente del camino municipal Nº 75, en inmediaciones de la zona de Hunter, para acortar distancias de transporte del sector productivo”.

Turismo en la “Pequeña Siria”

General Arenales cuenta con las localidades de La Angelita, Ascensión, Arribeños, Ferré y las más pequeñas La Trinidad y Estación Arenales. En los últimos años se ha avanzado en nuevos pozos de red de agua potable, conexiones de gas y cloacas, pero aún resta por hacer. Según informaron a Democracia desde el área de Prensa de la Municipalidad de Arenales, en cuanto a agua potable en Arribeños se hicieron cinco nuevos pozos de explotación con una bomba sumergible en cada uno de ellos, una nueva cañería de impulsión de 1930 metros, la reparación interna al tanque existente, 3865 metros de reparación de cañerías existentes y 5469 metros de nueva red que permitirá llegar a 215 nuevas conexiones. En cuanto a cloacas, en esta localidad colocaron 37.862 metros de cañería para la red colectora que permitirá un total de 1448 conexiones domiciliarias llegando a todas las viviendas de la localidad.

Respecto de la energía eléctrica, Arribeños cuenta con 1843 pantallas solares que abastecen a toda la localidad y fueron las primeras en el país en ponerse en funcionamiento. A su vez, la localidad contaba con 13,2KW y, con la llegada de la nueva línea tendrá 33KW. “Junto a EDEN se invirtieron 40 millones de pesos: nueva estación transformadora en Ascensión, plan de calidad y servicio; estación transformadora en Arribeños, donde se va a duplicar la capacidad de demanda energética con la posibilidad de la llegada de nuevas empresas y crecimiento de la industria, esta obra es complementaria con dos alimentadores, que se va a realizar junto a toda la salida en media tensión nueva, complementario con la línea 33KW, sumado al plan de calidad y servicio”, informaron desde el municipio a Democracia.

Arenales también cuenta con el pueblo que se ha convertido en un punto de interés turístico: La Angelita o “La pequeña Siria”. La localidad está entre los seleccionados del programa nacional Pueblos Auténticos por ser el único lugar del país que conserva casi la mitad de su población de origen árabe musulmán. Allí se buscará potenciar la llegada de visitantes, ofreciendo recorridos y productos típicos para degustar.

Obras básicas en las localidades

El partido de Junín, además de su ciudad cabecera, cuenta con las localidades de Agustina, Agustín Roca, Fortín Tiburcio, Laplacette, Morse y Saforcada.

Respecto de las obras en tales pueblos, el Gobierno local destacó el avance en la pavimentación de calles, cordón cuneta y mejorado. Además, para optimizar la seguridad vial, informó que se instalaron tachas, lomas de burro y badenes.

En cuanto a los aspectos culturales, desde el Municipio destacaron que los pueblos tienen su fiesta popular con artistas reconocidos. En este sentido, recordemos que este fin de semana se está desarrollando la popular Fiesta del Fiambre Casero en Agustín Roca.

Yendo al análisis pueblo por pueblo, el Gobierno de Junín gestionó una antena para celulares con la empresa Claro para favorecer a la localidad de Saforcada y que además se está realizando la obra de instalación de gas en Escuela Primaria, Secundaria y Jardín en tal localidad.

Asimismo, otra obra destacada son los los baños y un salón en la Secundaria y, además, están por empezar a construirse los baños nuevos en Primaria.

En cuanto a Fortín Tiburcio, recientemente se incorporó una unidad de traslado para los vecinos y el municipio aportó fondos para la instalación de una radio.

En Agustina, se sumó una Casita del Saber, se gestionó una antena de celular Claro, se incorporó jornada completa en la escuela primaria y se aumentó el tiempo de atención en la salita de primeros auxilios.

Con respecto a Agustín Roca, el Municipio avanzó en dos cuadras de obras de desagüe, en la limpieza de canales del desagüe y en la dársena en la ruta, en la entrada del pueblo.

Por último, en Morse se están limpiando desagües y en Laplacette también se construyó la dársena en la ruta, en la entrada al pueblo.