Realizarán una exposición especial sobre arte en cerámica en el MUMA

La Dirección de Cultura del Gobierno de Junín invita al público a una muestra especial al cumplirse 30 años del Taller de Cerámica que dicta la artista Rosángela Manzione.

Estarán presentes muchos de los trabajos realizados por los alumnos a lo largo de todo este tiempo de existencia.

La inauguración oficial será el viernes 9 de noviembre a las 20 en las instalaciones del MUMA y se extenderá hasta el 25 del mismo mes.

A propósito de la iniciativa cultural, Manzione señaló: “Es un momento muy especial porque festejamos 30 años de trabajo en Junín, que es la ciudad que elegí para vivir y desarrollar mi familia, mi profesión y mis afectos. Así que feliz de poder festejar acá en el MUMA que es una casa que siempre nos ha recibido con nuestras producciones”.

“En esta oportunidad de la muestra, me van a acompañar mis alumnas que han compartido el taller todos estos años, incluso tengo algunas que hacen más de 20 años que concurren. También va a estar presente mi hijo Sebastián que ha elegido esta profesión, como así también amigas entrañables a las que invité para participar de alguna u otra manera en el montaje”, indicó.

Al referirse al Taller de Cerámica que lleva delante de manera ininterrumpida desde hace 30 años, Manzione manifestó: “Básicamente responde a esta vocación mía por la cerámica, siempre me gusta decir, a modo un poco infantil o remitiendo a la idea de juego, que la cerámica es un juego con barro socialmente aceptado para los adultos. El taller estuvo siempre enfocado en lo que es producción y docencia.”.

A su vez, realizó un breve balance al respecto: “A lo largo de estos 30 años me encuentro con que la producción ha estado muy vinculada a la gente de Junín que se ha acercado al taller a solicitar trabajos de distinta índole, tanto desde el ámbito privado como municipal ya que también nos han contratado para hacer trabajos que hoy están emplazados en la vía pública de la ciudad; nos ha dado siempre mucha satisfacción poder hacerlo”. Seguidamente, sostuvo que “por otro lado, está también la docencia que es mi gran vocación y poder acercar a la mayor cantidad de gente posible a esta actividad tan placentera como es la de hacer cerámica”.

Por su parte, Julieta Di Leo, perteneciente a la Dirección de Cultura del Municipio, dejó hecha la invitación formal para el evento: “Invitamos a todos los juninenses y al público en general a que vengan a la inauguración de la muestra ‘Taller de imagen Junín’ que será el viernes 9 a las 20 y que durará hasta el 25 de noviembre”.

Para concluir, Di Leo remarcó que “aquellos que no puedan venir a la inauguración, pueden hacerlo en el horario habitual del MUMA que es de martes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15 a 20 hs., sábados de 9.30 a 13 y de 18 a 20.30 hs y domingos de 18 a 20.30 hs”.