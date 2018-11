El Picaflor: Avanza una importante obra para la electricidad domiciliaria

En el barrio El Picaflor destacan el avance significativo que se está logrando en materia de electricidad domiciliaria, a partir de una obra muy ambiciosa que se está llevando a cabo.

La empresa prestadora del servicio, EDEN, “está haciendo un trabajo muy importante”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Jorge Libonatti, para luego ampliar: “Fui convocado por el gerente de la empresa quien me informó que están terminando tres subestaciones y que se están cambiando los postes que estaban por otros de cemento, algo que nos pone muy contentos porque mejorará la energía en todo el barrio”.

Desde la compañía de provisión del servicio eléctrico afirmaron que la inversión en este proyecto alcanza los cuatro millones de pesos. “Es una suma importante para nosotros, así que es una muy buena noticia”, agrega Libonatti.

La semana próxima habrá una recorrida por el barrio de los referentes de la empresa, el municipio y la sociedad de fomento para monitorear el avance de las obras y comunicarles a los vecinos lo que se está haciendo.

Diferente es la situación con el alumbrado público, ya que los vecinos de El Picaflor esperan que se haga un recambio de luminarias por las de tecnología Led, como está sucediendo en otros sectores céntricos de la ciudad. “No obstante, uno ve que en otros barrios hay necesidades más grandes que las nuestras, entonces sabemos que no podemos exigir tanto –admite Libonatti–; hoy las luces las tenemos, sería lindo tener las Led, pero sabemos que en Junín hay otras prioridades mayores que esa”.

Ex hospital San José

Uno de los reclamos históricos de los residentes del barrio El Picaflor pasa por el deterioro general que presentan las veredas del ex Hospital San José, que se encuentran prácticamente destruidas.

Esta problemática lleva años sin resolverse porque el espacio de la fiscalía corresponde al Poder Judicial, la Región Sanitaria es un área provincial, y el Centro de Atención Primaria de la Salud es municipal, “entonces se complica porque no se ponen de acuerdo a ver a quién le corresponde arreglarlo”.

Allí se advierte que están las baldosas levantadas, faltan muchas de ellas o están rotas, mucha gente tira su basura ahí por lo que la suciedad es evidente, y las raíces rompen veredas y cordones. Libonatti cuenta que se va a insistir con un proyecto que elaboraron hace un tiempo para hacer un consorcio con los vecinos para arreglar la vereda de la calle Carlos Pellegrini, que es la que está en peores condiciones: “Estamos viendo si podemos poner baldosas o baldosones, lo que corresponda. De todas maneras, ya pedimos al municipio que saquen las plantas que levantan las veredas y hagan, aunque sea, un alisado con cemento para que la gente que quiere caminar por ahí –que es mucha– pueda hacerlo. Este año presentamos un proyecto bastante ambicioso para que lo incluyeran en el presupuesto del año próximo”.

Asimismo, hay otra iniciativa que tienen los fomentistas y es la de declarar al edificio como patrimonio histórico y cultural. El senador Juan Fiorini ya lo presentó en la Legislatura bonaerense. Si eso se aprueba, no solo se podría destacar ese edificio emblemático para el barrio y la ciudad, sino que también “se lo acomodarían mejor”.

Sobre el edificio de la Región Sanitaria, que presentaba deficiencias considerables, los fomentistas explican que hace dos semanas se empezó a trabajar en su acondicionamiento: “El tema de la electricidad ya está prácticamente solucionado, van a empezar con el gas natural, con el tanque de agua y los techos, que también están muy deteriorados”.

Tránsito

En referencia al tránsito, desde la sociedad de fomento remarcan que ya se colocó el semáforo de Arias y Quintana, que fue pedido durante mucho tiempo, y ahora queda pendiente la instalación de otro en Arias y Sarmiento.

“Nos contestaron que llegará en la segunda etapa de semaforización, así que vamos a esperar que nos toque”, concluye Libonatti.