Miembro del CIC participó de las tareas para combatir al barigüí

Con la presencia del especialista de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Dr Juan José García, del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE), el Gobierno de Junín continúa con el trabajo para disminuir a la menor expresión posible la presencia del barigüí en nuestra ciudad. El científico recorrió diferentes canales y lugares de la ciudad junto a Perla Casella y Cecilia Laffaye y destacó una vez más el trabajo que se realiza, que hace que Junín sea ejemplo en esta tarea.

Al respecto, la subsecretaria de Medio Ambiente del Gobierno de Junín, Perla Casella, sostuvo: "Estamos nuevamente en una jornada de trabajo con el Dr. García y es una tarea que la hacemos de manera periódica. El objetivo es ir evaluando la situación, muestreando y aplicando productos. El problema en este momento no lo tenemos en el río sino en los canales y por tal motivo estuvimos recorriendo algunos. También vimos algunas nuevas técnicas para que el producto sea más eficiente y, por tal motivo, estamos analizando cómo van estas tareas que venimos llevando a cabo".

"Seguimos trabajando, muestreando y aplicando ya que tenemos un equipo para tal tarea. También seguimos atacando a los adultos porque en esta época van a estar en algunos puntos. Sabemos que es muy difícil que no haya ningún barigüí, pero el objetivo es reducir a la menor expresión su cantidad en la ciudad. Estamos preparados para seguir trabajando para que los vecinos puedan pasar un verano con tranquilidad", dijo Casella.

Por su parte, el Dr Juan José García, expresó que "en estos momentos, las larvas del barigüí están en los canales, pero como se está haciendo un buen trabajo, aplicando el producto en el momento correcto, se ve una baja importante de este insecto. Esto es una tranquilidad para toda la población y esperamos que haya mucha menos cantidad para esta temporada de verano. Hay agua en los canales pero si se hace el trabajo correcto, los resultados se ven".

Además, el científico manifestó: "En todos los partidos que conforman la cuenca del Salado se tendría que trabajar como se hace en Junín, que es un ejemplo en esta tarea. Hay un trabajo continuo en esta ciudad y tienen la formación para saber cómo trabajar en este sentido. Y se está haciendo lo que hay que hacer".

Para finalizar, la coordinadora de Medio Ambiente, Cecilia Laffaye, explicó que "nos metemos en el canal para sacar los sustratos que es ahí donde están las larvas. También revisamos los juncos para ver si hay o no presencia de larvas y en base a nuestros muestreos vamos tomando la determinación, si aplicamos o no".