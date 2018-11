La oposición planteó dudas y cuestionamientos

José Bruzzone, concejal de Unidad Ciudadana, afirmó a Democracia: “El transporte público es imprescindible para ayudar en la solución de múltiples problemáticas, como la accidentología, el tránsito, el estacionamiento, hasta al ahorro en combustible contribuye. Fue y será una propuesta de Unidad Ciudadana, por lo que celebro los avances que logró la gestión actual en la materia y ojalá logren implementarlo”.

Y agregó: “Lamentablemente, un boleto a precio razonable es imprescindible para reinstalar la cultura de usar el colectivo, y eso me preocupa, porque en medio del ajuste brutal que el Gobierno nacional se propone e impone a las provincias y a los municipios, es esperable que no haya margen para subsidiar esta actividad. Y el bolsillo del pueblo está demasiado exprimido ya”.

Por su parte, el concejal Maximiliano Berestein, del Frente Renovador, afirmó a este diario: “Siempre es bueno que Junín pueda contar con nuevos servicios, que crezca y se desarrolle, si bien creemos que la implementación del transporte público va a ser muy difícil y tenemos muchas dudas sobre la licitación. Hemos solicitado muchas veces información a los funcionarios y al Ejecutivo y no obtuvimos respuesta”.

Y añadió: “En primer lugar es una empresa que se forma hace 60 días, con lo cual no va a tener respaldo financiero; en segundo lugar nos llama la atención que a la licitación no se hayan podido presentar las empresas que ya brindan hoy un servicio de transporte público en la ciudad. A su vez, la licitación le garantiza a la empresa pagarle el 100% del déficit, o sea que el municipio va a pagar el déficit que se le genere a la empresa por no cortar tickets de usuarios que utilicen el servicio, con lo cual el riesgo de la empresa es cero. En esta línea, nos preocupa el hecho de que el municipio va a tener que generar más recursos, y lo hará subiendo las tasas o creando una nueva, por lo que la pregunta es si los vecinos están dispuestos a pagar más por el transporte público”.