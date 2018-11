Petrecca elevó el proyecto que autoriza la contratación de la empresa de colectivos

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, acompañado por la secretaria de Gobierno, Agustina De Miguel, anunció la elevación al Concejo Deliberante del proyecto que autoriza la contratación de la empresa "Transportes 8 de Octubre S.A", luego de que la comisión fiscalizadora dio el visto bueno con respecto a la calificación de la compañía.

En este sentido, De Miguel señaló: "En el día de hoy (por ayer) estamos dando un paso fundamental elevando al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a llevar adelante la concesión del transporte público urbano de pasajeros en nuestra ciudad a la empresa 8 de Octubre, que ha sido evaluada por la comisión de preadjudicación".

"Esta comisión ha llevado adelante un gran trabajo, procediendo en diez días luego de la apertura de sobres en la licitación, al estudio de toda la documentación y antecedentes de la empresa, que cumple con todos los requisitos y antecedentes necesarios que hacen a la experiencia para brindar este servicio. También en las unidades que utilizarán para prestar dicho servicio y por último, el estado patrimonial, económico y financiero. Tras todo este estudio, la comisión ha considerado conveniente que se lleve adelante la concesión a esta empresa", explicó la funcionaria.

Por otro lado, De Miguel indicó: "La elevación al Concejo Deliberante es porque se trata de un servicio esencial y la Ley Orgánica de Municipalidades así lo establece, es por eso que el intendente solicita esta autorización. Esperamos que el cuerpo deliberativo acompañe por unanimidad y dé el visto bueno para esto".

Por su parte, Petrecca expresó: "Estamos muy contentos desde la gestión, para nosotros es un momento fundamental porque quizás el vecino no vea el esfuerzo y el trabajo que estamos realizando para volver a tener transporte público en la ciudad. Un sueño, un proyecto y una promesa que venimos trabajando desde antes de ser gobierno, que hoy llega a una etapa que nos llena de emoción y satisfacción".



La calidaddel servicio

Asimismo, Petrecca remarcó: "Esta elevación del proyecto al Concejo Deliberante nos hace estar muy cerca de que el transporte público, los colectivos, vuelvan a rodar por Junín. Estamos satisfechos de que se haya presentado una empresa de renombre de la Ciudad de Buenos Aires, nuestras expectativas eran muchas porque no sabíamos quién se podría presentar a la licitación y lo hizo una empresa con grandes antecedentes y mucha experiencia, algo muy bueno porque nos da un plus muy importante para lograr la calidad que pretendemos para este servicio".

SUBE

"Ahora solo resta que el Concejo Deliberante acompañe y entendemos que así va a ser, porque este también ha sido un reclamo de los concejales. El pliego de licitación estuvo a disposición de ellos durante todo este tiempo, por lo cual han tenido tiempo para estudiarlo, queremos que esta aprobación sea rápida porque hay otros procesos que debemos hacer, como por ejemplo la implementación de la SUBE", dijo.

Para finalizar, el jefe comunal aseguró: "Para nosotros, como gobierno, es un día importantísimo, para celebrar y festejar, porque estamos dando un paso clave para que muy pronto los vecinos de Junín cuenten con el servicio de transporte público de pasajeros".