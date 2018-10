"Cachi" Gutiérrez derrotó al oficialismo

Tras las elecciones internas de la víspera, “Cachi” Gutiérrez resultó elegido presidente de la Unión Cívica Radical de Pergamino.

El ex intendente y ex diputado nacional, Héctor “Cachi” Gutiérrez representó la lista opositora en estos comicios y se impuso a la lista oficialista encabezada por Diego Basanta, actual secretario del Concejo Deliberante.

La Lista N° 1, de Gutiérrez obtuvo 1026 votos (53,27%), en tanto que la Lista N° 15, de Basante, 894 votos (46,42%).

“Quienes conformamos la Lista 1 aspiramos a recuperar el rol protagónico que supo tener la UCR a lo largo de su historia (..) Consideramos que la participación es fundamental y convocamos a construir un partido representativo y popular”, afirmó el ex intendente, vencedor en estos últimos comicios internos.