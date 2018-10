Franco manifestó “sorpresa” por la declaración de emergencia

Luego de que el Boletín Oficial publicara la declaración de emergencia agropecuaria correspondiente de enero a abril de este año, y que incluye a la zona de Junín, la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco expresó su sorpresa y desconcierto por la medida que consideró “fue dictada a destiempo y de modo desprolijo”, tanto que incluso generó consultas y dudas por parte de productores.

Las siete declaraciones juradas que se habían presentado oportunamente para solicitar la medida habían sido totalmente denegadas, según la presidenta de FAA Junín.

“Es muy desprolijo, se habla de una emergencia decretada de enero a abril. Se entendería que es por la sequía ya que las inundaciones son del año pasado. Las 34 mil hectáreas afectadas corresponden a Julio o agosto cuando no se había firmado la emergencia por inundación. Esto publicado en el boletín oficial me sorprendió a mí y tuvimos consultas porque nadie entendía nada. No se entiende lo que se publica ni referido a qué. Deducimos que es por la sequía 2018”, aseguró.

Franco consideró: “No se si fue un error del Ministerio de Agroindustria y se mandó a publicar pero es algo desprolijo y hasta desconectado. Las siete declaraciones juradas que se presentaron por sequía en Junín y que firmó Federación Agraria vinieron todas denegadas”, insistió.

Si efectivamente la declaración se dictó desde enero hasta abril, “esos productores que estaban complicados deberían haber recibido el beneficio. Debería haber llegado una notificación y luego el beneficio de que no pagaran impuesto provincial y municipal o crédito del banco pero ninguno fue notificado porque llegaron denegadas”, enfatizó.

“Las siete presentadas fueron denegadas. Y esto no sabemos a qué responde. Fue a destiempo y no entendemos la resolución pero tendremos una reunión y vamos a pedir una aclaración o una explicación”, destacó.