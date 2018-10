Schwindt disertó sobre derechos del consumidor

En el marco de la Escuela de Formación Política que llevan adelante el Frente Renovador de Junín y la Fundación Ciudad Abierta, ayer se llevó a cabo una capacitación a cargo de la ex diputada nacional Liliana Schwindt, quien fuera presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor, el Usuario y la Competencia.

La dirigente brindó una conferencia en la que se refirió a los diversos derechos de los consumidores y la “desprotección” a la que se asiste en cuanto a las tarifas y situación con los supermercados.

“Se está violando la Constitución Nacional en cuanto a que nosotros debemos estar debidamente informados y no lo estuvimos. El hecho más reciente fue una situación en la que el Gobierno debió dar marcha atrás, cuando pretendían que los usuarios de gas pagaran el desfasaje que tenían las empresas”.

Hoy tenemos Precios Cuidados que no existen, si uno los busca están en los lugares de la góndola donde menos espacios tienen, los básicos como los lácteos se agotan y no los vuelven a reponer”.

Schwindt aseguró que quienes están en la política tienen que “enseñarle a la gente cómo defenderse de estas cuestiones y de cómo reclamar e insistir en esta situación. Porque si no aprendemos a defendernos, nadie, está visto, lo hará por nosotros”.

La dirigente explicó que es una situación que viene de larga data, “hay un trabajo de educación que se tiene que hacer desde el Estado. Es el que tiene que educar en esto, si no sos educado en cómo leer una etiqueta, en cómo leer lo que comprás, difícilmente te puedas defender de nada. No se sabe a veces cómo leer las facturas de gas, de luz, del agua, teléfono. Son inentendibles para una persona”.

“No hay que abandonar desde la política esta temática. Es muy importante, porque es lo que al vecino le pasa en cada momento”, aseguró.

El consumo en internet también es una cuestión en la que se requieren herramientas: “Muchas gente hoy en día compra cosas por internet y tiene que tener recaudos y saber qué puede reclamar”, remarcó.