En Junín, unas 150 empresas generaron nuevos vínculos en la ronda de negocios

Empresas, comercios de Junín y de la región participaron de la ronda de negocios organizada por el municipio y el ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires. La actividad se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural y sirvió para que distintos organismos públicos dieran a conocer las herramientas que, desde el Estado, hoy están a disposición del sector.

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, le dio la bienvenida a los participantes de la ronda de negocios y les agradeció por estar presentes. "La verdad es que es una alegría poder realizar esta jornada porque siempre son positivas. Hacía ya un tiempo que la queríamos concretar ya que, sin dudas, en este momento que está atravesando el país, sabemos que es una herramienta más para generar nuevas oportunidades de negocio, lo que redunda en más inversiones y más puestos de trabajo", afirmó.

Seguiremos trabajando para potenciar al sector, generar más empleo y crecimiento para el país; por eso, además de los empresarios, hoy están participando organismos como FOGABA, Garantizar, el ministerio de Trabajo, entre otros, dijo Petrecca.

"Además es importante decir que también de esta ronda de negocios están participando distintos organismos de los Estados municipales, provincial y nacional, bancos y representantes de los distintos programas que, desde el Estado, se ponen a disposición de los empresarios para acompañarlos y ayudarlos en este momento", agregó.

También destacó que "en estos encuentros, siempre surgen oportunidades y seguiremos haciendo todo lo posible para seguir potenciando al sector productivo".

Y aseguró: "Este es el objetivo primordial que tenemos desde el Estado, acompañarlos y ayudarlos a generar nuevas oportunidades para sus comercios e industrias. Les agradezco a las empresas de la región que hayan confiado en Junín para participar. Sin dudas, seguiremos trabajando para potenciar al sector, generar más empleo y crecimiento para el país; por eso, además de los empresarios, hoy están participando organismos como FOGABA, Garantizar, el ministerio de Trabajo, entre otros".

Un evento “multisectorial”

Leonel Daglio, director de Industria del ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, afirmó: “Queremos felicitar al intendente y a todo su equipo por el gran trabajo desarrollado para la realización de esta ronda. Felicitar a los empresarios, ya que sin la presencia de ellos, esta jornada no se podría llevar adelante. La ronda de negocio es un evento multisectorial, donde cada empresa mantendrá reuniones con otras y, a raíz de eso, podrán conocerse".

"Muchas veces pasa que en una misma ciudad o en una misma región, las empresas no se conocen entre sí y este tipo de jornadas permite que se conozcan, que se muestre la potencialidad no sólo de Junín sino de toda la región. Ese es el objetivo de esta ronda, que todos se puedan conocer, intercambien relaciones y que estas les permiten generar nuevas oportunidades comerciales, más inversiones y, obviamente, más puestos de trabajo", destacó Daglio.

“Junín es un punto de encuentro”

Por último, el ingeniero Daniel Coria, subsecretario de Producción del Municipio, afirmó: "En el marco del programa de apoyo a las Pymes nos pareció importante generar esta ronda de negocios. Además, buscamos que este evento se realice una vez por año, que quede en la agenda de los empresarios porque Junín es un punto de encuentro que tracciona a toda la región, y eso lo demuestra que hayan sido más de 150 las empresas participantes".

"Quiero agradecer a la Sociedad Rural por cedernos el lugar para poder llevarla a cabo, al Ministerio de Producción por el apoyo y a la empresa EDEN por auspiciar el evento. Esperamos que esto sea útil y nos sirva a todos", concluyó.