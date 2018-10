Jubilados de la Multisectorial expresaron sus profundas inquietudes a concejales

A la mañana de ayer, dirigentes de la Multisectorial de Jubilados y Pensionados de Junín mantuvieron un encuentro con concejales del Frente Renovador, Cambiemos y Unidad Ciudadana, en el Salón Azul del Concejo Deliberante.

Entre los temas locales que aquejan y preocupan a los jubilados y pensionados del PAMI, están las consecuencias del no acuerdo entre el Círculo Médico y PAMI, en lo que es atención a la salud a través de médicos especialistas.

”Hemos tenido reuniones con el Círculo Médico, con el Hospital, con el PAMI pero no llega la solución, que es netamente política. Decidieron quitar los beneficios de la atención por parte de médicos especialistas a los jubilados del PAMI. Es decir si requieren atención en consultorios privados o de clínicas, no hay cobertura de PAMI y por lo tanto deben pagar la consulta. Nos han sacado la cápita que teníamos en el Sanatorio y han mandado a 3.500 jubilados al Hospital, por los cuales el PAMI le paga 3 millones de pesos, pero directamente no nos podemos atender porque no hay turnos en tiempo y forma para la atención de especialistas a los jubilados, faltan insumos, etc.”, remarcó Heriberto Hernández, de la Multisectorial, al ser entrevistado por Democracia.

Por lo expuesto, reclaman un nuevo contrato entre el Círculo Médico y PAMI para volver a tener el beneficio de médicos especialistas con cobertura.

“Pedimos por la vacuna contra el Meningococo, Neumococo, medicamentos oncológicos, diabetes, HIV; cobertura en medicamentos a pacientes crónicos y agudos con 100 por ciento de descuento, gratuidad de los mismos a jubilados y pensionados, discapacitados y para personas sin trabajo también o en situación vulnerable”, remarcaron.

Retomando el tema del PAMI, Hernández señaló un punto que a veces no es conocido por el afiliado y es que si el gasto en medicamento excede el 5 por ciento del haber jubilatorio, lo demás lo tiene que dar la obra social.

Hospital

“Pedimos la gestión del teléfono gratuito del 0800 para sacar los turnos del Hospital. Imagínese los problemas que nos origina el no tener un 0800, porque ha habido gente que va a la madrugada a sacar turno y cuando les toca, le dicen que no hay más, que vuelva a los 20 días, para sacar turno solamente lo cual es una barbaridad”, denunció la Multisectorial para luego agregar que también solicitan mayor acceso gratuito a las prótesis ortopédicas y odontológicas.

En domicilio

“Hice una denuncia en el Juzgado Federal por la falta de atención médica a domicilio, porque uno llama al 0800 y el o la telefonista, que no es médico, pregunta al que llamó si hay riesgo de vida para decidir mandar o no la ambulancia. Yo pregunté a los concejales qué es riesgo de vida, en una persona avanzada en años, muy descompuesta. ¿Cómo una persona que no es profesional médico puede saber si hay riesgo de vida o no? Es una situación de impotencia tremenda. A aquellas personas que les pasó lo mismo, podrían hacer la denuncia ante la Justicia Federal, para ver si entre todos podemos llegar a una solución a esta gravísima problemática, donde corre riesgo la vida”, aseguró Hernández.

Al Municipio

En el orden municipal, la Multisectorial solicita un descuento del 50 por ciento en las tasas a jubilados, discapacitados y condonación a las personas sin trabajo. Y en lo que es tarifa de energía eléctrica, que el 21 por ciento de la facturación lo paguen las empresas y no los usuarios ni el Estado, porque son las empresas las que facturaron muchísimo más por los reiterados aumentos, siendo que los sueldos o haberes jubilatorios no se incrementaron de igual modo.

“No es razonable que por alumbrado público se pague un porcentaje – reflexionó Heriberto- , y no una suma fija, repartida entre todos los usuarios de la misma manera. La luz del alumbrado es igual para todos”.

Respecto a las tarifas de gas, dijo que ya que la distribuidora era municipal (el Municipio es el mayor accionista), que se hiciera un descuento del 50 por ciento para los jubilados y pensionados y discapacitados, que cobren haberes mínimos.