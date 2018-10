Gremios docentes y estatales paran en reclamo por el Presupuesto 2019

El Frente de Unidad Docente Bonaerense adhirió a la medida de fuerza convocada a nivel nacional por distintos gremios a los que se suma CTA y ATE en nuestra ciudad.

El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, confirmó que el FUDB se pliega a la medida de fuerza que había sido anunciada en conferencia de prensa por CTERA, CONADU, SADOP, FATUM y FEDUM, de manera que no habrá actividad en todo el sistema educativo bonaerense.

ATE también cumplirá hoy una medida de fuerza en todo el país, de modo que seguramente se notará la ausencia de los auxiliares docentes en los establecimientos educativos.

La medida de fuerza convocada por los gremios docentes es en contra "del ajuste en Educación" y del Presupuesto que ayer comenzó a discutirse en el Congreso y que el oficialismo espera poder aprobarlo en Diputados en la sesión de hoy.

El paro incluye movilización, primero al Ministerio de Educación (prevista para las 9) y luego al Congreso.



En reclamo por el Presupuesto

Mauricio Madrea, secretario general de CTA y secretario de organización de Suteba indicó a Democracia la adhesión de ambos gremios, “ya que Ctera es una entidad de segundo grado, una confederación que nuclea a todos los sectores trabajadores docentes. CTA está apoyando porque es nuestra central y hay una amplia convocatoria desde los sectores docentes, pero también se llamó a otros sectores como judiciales, que acompañan”.

Según expresó: “Entendemos que el recorte presupuestario es una afectación directa a todos los sectores de trabajo. El planteo es que la aprobación del Presupuesto supone un recorte en distintas órbitas que afectan no solo a la educación sino también a otros sectores que dependen del salario del estado, los estatales fundamentalmente y que habrá despidos con la aplicación de reducción drástica del empleo público a nivel nacional. Cuando hablamos de Presupuesto hablamos de salud, de inversión pública, educación, vivienda, becas y demás”.

Además indicó que se movilizarán hacia CABA: “Nosotros desde CTA y Suteba movilizamos a Buenos Aires, a Capital Federal. A las 9 será la concentración en el Palacio Pizzurno y luego una marcha al Congreso a las 10, cuando se empieza a sesionar”.

En tanto María Inés Sequeira, de Udeb, adelantó que también se pliegan a la medida y Feb movilizará.

Adhesiones

Según fuentes sindicales, el recorte en Educación representa un 77% menos en infraestructura, un 39 por ciento menos en formación docente y un 35% menos en becas para los estudiantes.

Además de los docentes, también paran los estatales enrolados en ATE, los profesionales de la salud nucleados en CICOP y los judiciales bonaerenses, que tienen previsto, al igual que CICOP, marchar a Capital Federal.

El secretario de ATE en nuestra ciudad, Julio Miguenz, confirmó también que el gremio se adhiere a la medida “que va a afectar a la administración pública municipal, provincial y nacional. Principalmente a trabajadores de las escuelas que es donde somos el gremio mayoritario, auxiliares docentes, cocineros y ayudantes de cocina. También incluye la atención del hospital pero no solo está ATE sino Salud Pública y CICOP”.

Miguenz destacó que también movilizarán desde nuestra ciudad al Congreso.

Javier Miquelez, secretario de la AJB explicó que “el gremio adhiere a la medida de fuerza y moviliza a nivel provincial pero no decreta el paro. Si los afiliados quieren participar en la movilización a Buenos Aires, lo puede hacer, pero a nivel local no está decretado el paro”, indicó lo que significa que habrá actividad normal en los tribunales de la ciudad.