Los locales gastronómicos con menús para celíacos tendrán sello municipal

El Concejo Deliberante de Junín aprobó ayer una ordenanza que beneficia a las personas celíacas, impulsando la elaboración y/o comercialización de productos aptos para ellas, en el partido de Junín.

Fue el resultado de un trabajo conjunto entre los ediles y personas de la comunidad, pertenecientes al sector gastronómico, como así también comerciantes, la Cámara Hotelera, los elaboradores de comidas y restaurantes.

En el Concejo se refirió a un planteo, que a los locales gastronómicos frecuentaban personas celíacas y algunas se quedaba sin comer. “Ahora podemos tener la participación de todos. Los celíacos puede tener la seguridad de que podrán comer en esos lugares, porque va a tener un sello del municipio, aptos para celíacos”, dijo.

Por su parte el doctor Hugo Talani manifestó que esta ordenanza también servirá para los intolerantes al gluten, sin ser celíacos, “les va a dar la oportunidad de poder tener la certeza de comprar alimento seguro y poder ir a restaurantes o locales gastronómicos y comer alimentos seguros”, dijo.

“Es controvertida la enfermedad celíaca porque hay mucho subregistro y en realidad, el diagnóstico es importante, uno de cada 100 habitantes es celíaco por lo cual Junín debería tener una gran cantidad de celíacos. Por otra parte, las obras sociales no la consideran una enfermedad porque se trata con alimentos, no con remedios, entonces a veces es difícil acceder al diagnóstico, sea de laboratorio o a una endoscopía.

El doctor Prandi apuntó también que hay mucha gente que no sabe que es celíaca.

“Esta ordenanza costó mucho trabajo de consenso con los actores. Hay varios actores involucrados y no solo los consumidores, punto fundamental de esta ordenanza, sino la Cámara Hotelera y Gastronómica, los elaboradores de productos, etc. hay que recalcar que cuando uno regula una actividad desde el Municipio siempre hay intereses que se tocan, por eso me parece fundamental el acompañamiento que hemos tenido de la Cámara. Destacando también la colaboración del doctor Fernando Scanavino y las asociaciones de Celíacos, que nos fueron orientando hacia dónde teníamos que ir”, manifestó.

Pirotecnia

Solicitarán al Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires que ponga en su agenda la temática y la defensa de los marcos regulatorios municipales en materia de pirotecnia.

Cabe mencionar que este mes, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aries declaró inconstitucional una ordenanza municipal que prohibía el uso de pirotecnia en el partido de General Alvarado, sancionada en 2015 en Miramar, la cual penaba tanto la comercialización como el uso de fuegos artificiales.

De esta manera, la sentencia de la Suprema Corte hizo lugar a un planteo de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), amparándose en la Ley Nacional 20.429 que regula la fabricación, la venta y el uso de pirotecnia.

La temática también fue abordada en el Concejo Deliberante, aprobando por unanimidad la solicitud al P. Ejecutivo, para que delinee los marcos regulatorios municipales de la pirotecnia.

Por unanimidad

Los despachos de comisión aprobados ayer por unanimidad son:

- Aprobación de contrato de locación (Benedetti, Alejandro).

- Prórroga permiso para venta en P.N.L.G. a Domingo R. Olivares.

- Prórroga permiso para venta en P.N.L.G. a Ramón A. Navarro.

- Prórroga permiso para venta en P.N.L.G. a Miriam M. Ayala.

- Prórroga alquiler inmueble destinado a funcionamiento de dependencias municipales.

- Declarar de interés municipal el 50° Aniversario de fundación del Club Banco de Junín.

- Declarar de interés municipal los actos y actividades con motivo de conmemorarse el “7mo, Aniversario de la Fundación de la O.N.G “Manitos en el Bolsillo”.

- Suscripción Convenio de Uso de espacios linderos para actividades recreativas con Escuela N° 35 – Partida 054 – N° 130 y N° 62360.

- Comunicación al D.E. ref/ elevación de Proyecto del Concejo Deliberante Estudiantil ref/ creación de un Centro Recreativo para el Adulto Mayor”.

- Proyecto de Ordenanza ref/ solicitud de prórroga presentación del proyecto de Presupuesto 2019.

- Aprobación de Convenio de Cooperación con la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

- Condonación de Deuda a Parroquia San Ignacio de Loyola.

- Modificación Art. 152° del Código Fiscal para eximir del pago del 100 % de la tasa C.V.P. o Red Vial a lotes baldíos de hasta 3 hectáreas. La intención es que esos lotes puedan ser utilizados para hacer huertas orgánicas. Dicho proyecto surgió el año pasado del Concejo Deliberante Estudiantil. “Ya estamos trabando en dos comedores (Nariguetas y Nueva Esperanza), el Municipio y el INTA”, adelantó Manuel Llovet (Cambiemos).

En el transcurso de la sesión también fueron aprobados por unanimidad dos proyectos, un pedido de informes sobre la Planta Depuradora y si hay contaminación del Río Salado, y el otro declarando Ciudadano Destacado al boxeador Pablo “Pokemón” Oscar Farías, Campeón argentino de los Cruceros.