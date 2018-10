Continúan las limpiezas de desagües en las localidades del Partido de Junín

En esta oportunidad, las tareas se realizan en la localidad de Morse para que el agua pueda escurrir normalmente los días de lluvia. También comenzaron trabajos similares en Laplacette. De esta forma y gracias a las gestiones del Intendente Municipal Pablo Petrecca, se pudieron limpiar después de muchos años; cada uno de los desagües de las localidades del Partido de Junín.

Al respecto, el secretario de Movilidad, Planeamiento y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, sostuvo: "En estos momentos estamos con las dos últimas localidades, como lo son Laplacette y Morse, que se suman a las obras que ya hicimos en Agustina, Tiburcio, Roca y Saforcada y en la época en donde lo debemos hacer. Este era un trabajo que no se hacía desde hace años, por lo que estaba totalmente tapado con las cañas y los árboles. Esta tarea se realiza en el desagüe de la localidad de Morse que tiene más de 10 kilómetros, que pasa al principio por un camino rural y luego se mete en campos privados".

"Este canal es tan profundo y con lomas que hay que sortear, que no había maquinarias que lo pudieran hacer. Por tal motivo y gracias a las gestiones del Intendente Petrecca ante Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, pudimos conseguir esta máquina que tiene un brazo largo para hacer esta tarea. Se está haciendo un gran trabajo con el objetivo de que el agua pueda evacuar sin complicaciones en tiempos de lluvia. Este es un canal que evacúa el agua de Morse pero que no salía por la suciedad que tenía", dijo Balestrasse.

Luego, explicó que "este tipo de tareas son muy onerosas y desde el Municipio no podemos hacer frente, pero el Intendente Petrecca hizo las gestiones necesarias para conseguir esta máquina. En este lugar vamos a estar por más de 10 días ya que es un desagüe de más de 10 kilómetros y para el cual hay dos máquinas, una que comenzó en una punta y la restante en la otra. Esto llega hasta un poco más allá de la Laguna La Machuca y sirve para evacuar el agua de Morse y de los campos lindantes".

También, Balestrasse, expresó que "el año pasado en plena inundación, pudimos limpiar desde el pueblo hasta el ingreso a este canal, en un campo, pero luego nos fue imposible porque no contábamos con la maquinaria adecuada. En Laplacette comenzaron las tareas el jueves pasado y van a continuar en los próximos días. Es un canal que sale desde esta localidad, al costado de las vías y llega hasta la laguna de Gómez. Son varios kilómetros y en los próximos días estaremos por allí".

“Nunca se hizo en la historia”

Para finalizar, manifestó que "nunca se hizo en la historia limpiar los desagües de los pueblos en un corto período. Todo esto se logró gracias a las reuniones que mantuvo el Intendente Petrecca con funcionarios provinciales. Vamos a terminar el año con todos los canales limpios y desmalezados, lo cual es importante a la hora de las grandes lluvias".