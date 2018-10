Para Giaccone: “Los votantes de Cambiemos se sienten defraudados”

La diputada provincial Rocío Giaccone criticó al oficialismo en un comunicado: “Tras haber generado una gran expectativa con sus promesas de campaña, no ha tenido logros en su gestión y mostró falta de transparencia. La vida de la gente no ha mejorado. Cambiemos defraudó a sus votantes”.

En ese sentido, Giaccone aseguró que “el votante se siente defraudado cuando ve que en Junín gana licitaciones millonarias la empresa EVA S.A., cuyos directivos fueron aportantes a la campaña de Cambiemos. Hemos realizado la denuncia en la Justicia para poner luz sobre este tema”.

Asimismo, la diputada agregó: “También, cuando la repavimentación del camino a la Laguna que debería haber estado terminada el 10 de abril pasado y que pagamos todos los bonaerenses, aún está sin comenzar. Se agregaron adendas, se incrementó el monto que se le ha pagado a la empresa, pero el intendente Petrecca ni siquiera mostró el proyecto”.

Siguiendo en esa línea, Giaccone expresó que “lo mismo ocurre en la provincia y en el país. La gobernadora Vidal está llevando adelante un profundo ajuste en la educación pública, y existe una estrategia de confrontación con los docentes. No hay una voluntad política para resolver una cuestión fundamental como la educación. Y el presidente Mauricio Macri, luego de prometer que no iba a realizar ajustes, lleva adelante una brutal política de achicamiento, tarifazos y congelación de salarios, en medio de una inflación que no puede controlar”, concluyó.