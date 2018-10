Agustina De Miguel: “Queremos que toda la familia vaya en el colectivo”

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Junín, Agustina De Miguel, adelantó en una entrevista con Democracia que, tras la apertura de sobres de la licitación del transporte público, el servicio de colectivos estaría funcionando en nuestra ciudad a comienzos de 2019.

“Dimos un paso más en este trencito que lleva una serie de vagones, que vamos superando uno a uno, ha sido un trabajo arduo, una promesa de campaña que ya dejó de ser una promesa para ser un hecho”, afirmó la funcionaria.

“Para ellos es normal que se unan empresas para llevar adelante ese servicio público, por lo que pudimos ver se trata de dos empresas que tienen líneas en Capital Federal, son líneas que pasan por Tres de Febrero y llegan a la Facultad de Derecho una, fijate el amplio recorrido, otra que pasa por Vicente López, y otra que hace Palermo – Barracas”, indicó.

El transporte público hace a la integración de la ciudad, afirmó.

“Vimos que la Línea 12 había sido premiada por los propios usuarios de la Ciudad de Buenos Aires, y esta se eligió por la calidad de los choferes de la empresa, por la puntualidad, y una última cosa, que es la que más interesa, que es el cumplimiento de las normas de tránsito. Para nosotros, que una de las empresas tenga esa experiencia y esa idoneidad es fundamental. Por eso, a priori, tengo una gran esperanza, que estamos tratando con gente seria. Fue una gran noticia abrir los sobres, estamos muy contentos”, expresó.

-¿Los choferes van a ser de Junín?

-El pliego mismo establece que se tiene que contratar el 80% de los choferes con residencia acreditada de al menos dos años en la ciudad de Junín. Hay un proyecto que está más abocado a la seguridad vial, que consiste en brindarles capacitaciones, porque comienza una nueva realidad en Junín, va a empezar a transitar algo que es muy grande y que hoy no está, por lo que hay que educar a la comunidad y a esos choferes que van a llevar adelante semejante responsabilidad.

-¿Cómo son los colectivos?

-Son los micros grandes, que vemos en la Ciudad de Buenos Aires. El pliego también establece la antigüedad de las unidades, que no pueden superar los doce años. De acuerdo a lo que vimos en los antecedentes son de 2009, aproximadamente.



-¿Se va a implementar la tarjeta SUBE?

-Sí, la tarjeta SUBE es un sistema muy práctico, y la implementación se va a realizar una vez que ya esté firmado el contrato, pero todavía no llegamos a esa etapa, porque ahora restan diez días hábiles de evaluación de la comisión designada por el intendente Pablo Petrecca, que establece un dictamen acorde a los antecedentes de la empresa, el Ejecutivo hace su elección, y es finalmente el Concejo Deliberante quien termina dando el visto bueno de esa elección.



-¿Cuándo se podrían ver los colectivos recorriendo las calles?

-Nuestro objetivo es que ya al inicio de 2019 estén rodando.

-¿En enero?

-Sí, sí, estamos trabajando a contrarreloj y con todo el ahínco.

-Recuperar la cultura del colectivo va a demandar años.

-Fuimos el único municipio en ser seleccionado para recibir un subsidio del Ministerio, que es el único en todo el país. Obviamente recuperar la cultura del transporte público, después de tantos años, va a llevar tiempo. Cualquier empresa que venga tiene que tener un respaldo importante, pero es un derecho y hace a la integración de la ciudad, a que la gente pueda ir a trabajar en un medio seguro, que puedas ir al médico, al hospital, a llevar a los chicos a la escuela o al jardín, que toda la familia vaya en el colectivo. Tiene consecuencias que son sumamente positivas, por eso estamos trabajando desde hace tres años.

-Un sector de la oposición se mostraba incrédulo del proyecto.

-Probablemente ese sector lo que debe saber es que esto es algo muy complejo para llevar adelante, pero había que tomar la decisión y hacerlo. Estaban con ese escepticismo, de no conocer que Pablo Petrecca estaba decidido a hacerlo. Y claro que lo estaba, lo estaba desde el día uno, pero nosotros quisimos tomar la precaución de poder hacerlo con seriedad, y hasta que no tuviésemos todo sobre carriles, no íbamos a salir a la cancha.

-¿En cuánto ayudó el asesoramiento y el acompañamiento del Ministerio de Transporte de la Nación?

-El apoyo del Ministerio fue fundamental, trabajamos con gente sumamente capacitada, con una amplia experiencia.