Carlos Mansur presentó la Lista 1 de cara a las elecciones internas del radicalismo

En la mañana de ayer, el actual presidente del Comité Radical de Junín, Carlos Mansur presentó oficialmente la Lista 1 que preside junto a los candidatos que lo acompañarán, en la antesala a las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 28 de octubre en la sede del Comité Radical, ubicado en Belgrano 20 de nuestra ciudad.

“Hace un año que trabajamos, que nos reunimos, para tratar de lograr la lista de unidad y hasta último momento creíamos que la teníamos, por lo menos con la Lista 88, hasta firmaron la aceptación de cargos y al otro día salieron a decir que teníamos internas”, expresó Carlos Mansur en diálogo con TeleJunín.

El actual presidente que irá por la reelección, agregó: “Lo de Agosti se palpaba más porque él se fue a los cuatro o cinco meses de asumir en las nuevas autoridades, no volvió, ahí ya se veía que no íbamos a poder tener ningún tipo de arreglo, hablamos pero no se llegó a ningún acuerdo”.

Mansur volvió a llamar a los afiliados a que voten a la Lista 1: “Porque estamos trabajando conforme a lo que quiere el Radicalismo nacional y el provincial. Somos orgánicos y estamos en Cambiemos porque lo decidió la Convención Nacional. Necesitamos que nos voten para poder consolidar el espacio político”.

Juan Pablo Itoiz, candidato a vicepresidente por la misma lista aseguró que “el Partido está en un momento trascendental. Ha tomado una decisión estratégica hace unos años, que fue la de integrar el Frente Cambiemos. El Radicalismo es uno de los socios fundadores de Cambiemos y los afiliados tienen que acompañar esta decisión de reconstrucción del partido, después de lo que fue la debacle del comienzo de siglo, en el año 2001, 2002”.

Itoiz consideró que se encuentran en ese camino y que “la fortaleza de la UCR le conviene al Frente Cambiemos, porque de alguna manera le da volumen, gestión política. El radicalismo tiene mucho para ofrecer y ha estado acompañando la gestión. Sabemos que los radicales están capacitados para hacer su aporte y por eso les pedimos a los afiliados de Junín que evalúen lo que era el radicalismo y lo que es hoy, cómo se ha ido ganando su propio espacio, cómo ha ido reconstruyendo su vínculo con la sociedad”.

Candidatos de la Lista 1

Carlos Miguel Mansur, presidente.

Juan Pablo Itoiz, vicepresidente.

Laura Reneé Esper, secretaria general.

Cristina Isabel De Antoni, tesorera.

Vocales titulares

Gustavo Gabriel Gómez, María Ester Irusta, Jorge Luis Libonatti, María Cristina Cavallo, Enrique Rozzi, Celina Mancini, Severiano Tommasino, Ana María Martínez, Carlos Etcheverry, Ana María López, Ricardo José Da Pieve, Ana Beatriz Daher, Juan Carlos Garrote, Lidia Beatriz Real, Mario Esteban Massano, Silvia Verónica Boiardi.

Vocales Suplentes

Rubén Emilio Barbieri, María Elena Alassia, Daniel Alberto Grecco, Marta Noemí Tealdi, Mario Eduardo Salvucci, Adriana Queirolo, José Ramón Pelagagge, Gladys Noemí Scolaro.

Candidatos a Convencionales Provinciales

Fabián Ricardo Bonaterra, Danya Verónica Tavela, Jorge Alberto García.

Candidatos a Convencionales Provinciales Suplentes

Norma Beatriz Gurmendi.