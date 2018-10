La Lista 88 presentó a sus candidatos

Una de las listas que se presenta en las elecciones del próximo 28 de octubre para presidir el comité radical presentó ayer a sus candidatos y realizó la inauguración del local de campaña, en Gandini 241.

Verónica Borsani, candidata de la Lista 88 aseguró: “Estamos muy contentos porque las repercursiones que ha tenido la conformación de nuestra lista ha sido muy buena y estamos sumando gente que se acerca o que ha sido sacada del padrón para que se puedan hacer los reclamos a la Junta. Y les pedimos a los radicales que se acerquen a escuchar nuestra propuesta”.

La candidata expresó: “Queríamos la lista de unidad pero no se pudo lograr. No nos queda otra que ir a internas porque el Radicalismo local no puede seguir así, con un comité cerrado. Queremos que el comité vuelva a ser la Casa Radical”.

Candidatos de la Lista 88

Verónica Borsani, presidente

Aldo García López, vicepresidente

Nélson Ferrúa, tesorero

Cecilia Peiro, secretaria general

Vocales titulares

1-Pablo Merad, Roberto Quintero, Mercedes Ciarrochi, Juan Carlos Screpi, Rubén Beretta, María Lucero Olmos, Ricardo Ferrúa, Lorenzo Rasso, Alicia Perrone, Héctor Coirini, Juan Carlos Troia, Gloria Tamburelli, Américo Izquierdo, Gustavo Goddat, Patricia Zabala, Bernardo Pérez.

Vocales Suplentes

Elías Pérez, Gladys Nani, Sergio Galante, Pedro Sánchez, Carlos Alciatti, Nestor Loccisano

Delegados a la Honorable Convención de la Provincia

Lorenzo Vicazzio, Osvaldo Ferrúa, Ana Mirta De Giulio.