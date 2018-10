Apuntan a optimizar el uso del estacionamiento medido

Con el objetivo de agilizar el tránsito en el centro de la ciudad, se intensifican los controles en toda la zona para optimizar el espacio disponible para el estacionamiento medido.

Sobre esta cuestión, Martín Oca, supervisor del estacionamiento medido, explicó: "En el marco de la nueva ordenanza que regula el estacionamiento en el centro de la ciudad, desde el municipio estamos llevando a cabo un importante trabajo para optimizar el espacio en esta zona. Una de las cuestiones que también se controla es el cumplimiento de pago del estacionamiento medido. En el marco de este control, aquellos vehículos que no cumplan con este pago, son pasibles de multas e incluso acarreo del vehículo".

Medios de pago

"Hoy, los vecinos tienen varias formas de abonar el estacionamiento medido, como son: el mensaje de texto, en los puntos de venta y en los chicos que permanentemente circulan por toda la zona. También es importante recordar que para aquellos vecinos que están todo el tiempo en zona 1 existen abonos muy considerables en lo que llamamos estadía, ya sea para todo el día, la mañana o la tarde, lo mismo para aquellos que viven en esta zona y no tienen garage, quienes tienen , como dije, descuentos muy importantes ", agregó.

Oca recordó que "cuando un vehículo acumula infracciones es acarreado y llevado al predio municipal de seguridad vial. Para retirarlo, el infractor deberá pagar la multa correspondiente, pudiendo hacer en el término de las 24 horas con pago voluntario y pagando solo la mitad de la multa".

Para finalizar, señaló que "también es importante mencionar que las personas con discapacidad tienen el beneficio de no pagar el estacionamiento medido en la totalidad del horario, pero sí es obligatorio contar con la oblea de discapacidad vigente y quienes no lo hayan tramitado pueden hacerlo en la dirección para personas con discapacidad del municipio".

Parque automotor

Por su parte, Mario Olmedo, subsecretario de control ciudadano, afirmó: "Hoy existe en Junín un parque automotor muy alto y con el objetivo de lograr una optimización del espacio público para estacionar es que llevamos a cabo este control. Buscamos un recambio permanente y una agilización del tránsito en esta zona. Es importante destacar que, los vehículos que son acarreados quedan resguardados en un predio municipal, hasta que el propietario del mismo esté en condiciones de retirarlo".