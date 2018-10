Para los martilleros, la nueva ley de alquileres generaría aumentos de precios

La nueva Ley Nacional de Alquileres que impulsó el presidente Mauricio Macri en los últimos días generó algunos cuestionamientos especialmente por parte de referentes del sector inmobiliario, quienes en muchos casos estiman que podría provocar una suba de los alquileres o bien una menor oferta de propiedades al recaer los costos en los propietarios.

Entre las modificaciones que se pretenden incluir en la nueva ley se encuentran la de buscar mayores opciones de garantías -como a través de un aval bancario; establecer una actualización semestral del monto, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y variación salarial; ampliar los contratos a tres años y que los gastos de comisión queden a cargo exclusivo del propietario.

Democracia consultó a los martilleros Luciano Di Flavio y Pablo Pizzala y al presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad, Daniel Di Palma, quienes abordaron algunas cuestiones de la ley y el impacto que pueda tener en Junín.

Podría afectar a un mercado “quieto”

Las nuevas reglas para el mercado inmobiliario se vienen trabajando en el marco de la Comisión de Legislación General junto a organizaciones de inquilinos y los equipos técnicos del Poder Ejecutivo.

Según el presidente del Colegio de Martilleros, Daniel Di Palma: “Entendemos que se estaría trabajando en eliminar el costo de los honorarios de la inmobiliaria por parte del inquilino. La suma de honorarios la soportaría el propietario y esto implicaría un cambio que va a sumar un costo que tendrá en cuenta a la hora de solicitar el nuevo importe locativo”.

En ese sentido es donde desde el sector inmobiliario consideran que “puede tener algún tipo de perjuicio porque seguramente va a desalentar la inversión y encarecer los alquileres como ha ocurrido en Capital Federal”.

Ante un sector que se encuentra algo “planchado” en cuanto a ventas, el martillero Luciano Di Flavio considera que puede afectar bastante al mercado de alquileres.

“Con un mercado de ventas que está muy quieto, hoy estamos subsistiendo con alquileres y hay muchos gastos de publicación, de contrato y demás que suman a los honorarios. Al propietario le va a costar pagarlo”.

Otra situación que estiman los martilleros es que las modificaciones, sobre todo en cargar los costos al propietario, devenga en alquileres más caros.

“El dueño no quiere renegar”, aseguró el martillero Pablo Pizzala. “Seguramente suban los alquileres si el dueño tiene que pagar los costos pero si sube hoy, no se va a poder alquilar especialmente en este momento”.

Pizzala entiende que estas modificaciones “complicarían el alquiler porque si se la complican al propietario, éste va a retirar la propiedad de alquiler”.

Ello marcaría una posible retracción del mercado inmobiliario, respecto de alquileres.

“Hoy se publica y no se alquila. Cuando se piden las condiciones desaparecen los buenos candidatos”, enfatizó sobre el panorama en la ciudad.

Para Di Flavio, también se generaría un impacto en el precio de alquileres: “puede que los propietarios busquen no pagar el costo administrativo y suban el precio del alquiler de la propiedad”.

Contrato y garantías

“Toda intervención que se pretende en un contrato privado tiene que ver con una política que no termina de ver a todas las partes”, consideró Di Palma y agregó: “Nos parece que hay cuestiones que las tienen que regir las partes”.

Según el presidente del Colegio de Martilleros, algunos cambios en la provincia de Buenos Aires ya se vienen efectuando.

“Por caso, los contratos de 36 meses se pueden realizar. En cuanto a la actualización de los alquileres semestralmente, hoy se estima un monto locativo general y se decide pagar tantas cuotas, el primer año de un monto y el segundo de otro”.

Otra cuestión que introduce es la actualización por variación de salario e índice de inflación y la posibilidad de contar con garantías sin que necesariamente deban ser propiedades.

De hecho se prevé que se podrán usar garantías bancarias para quienes no tengan una propiedad como respaldo.

En ese sentido, Di Flavio destacó que “se piden dos garantes, en algunos casos uno, excepto para un local comercial donde se puede pedir una propiedad. Creo que la garantía propietaria no se estará utilizando”.

Para Pizzala, “las dos garantías son lo más seguro y en Junín se piden dos garantes”.

Respecto de los pagos con la firma del contrato, Di Palma destacó que “no se puede requerir más de un mes anticipado de alquiler y un mes de depósito, como se hace en la provincia”.