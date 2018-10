Sin acuerdo, tres listas se disputarán la presidencia del radicalismo juninense

Pese al pedido del vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, de evitar las internas en los distritos provinciales, con el objetivo de no sumar más frentes de conflicto en Cambiemos, donde la UCR es el socio mayoritario, en Junín competirán tres listas de cara a las elecciones internas del 28 de octubre próximo, con lugar de votación todavía a designar, ya que esta vez el comicio no se realizará en la Escuela 1.

Carlos Mansur, presidente actual; Verónica Borsani, por la alianza de “Identidad Radical” y “Radicalismo Auténtico”; y Martín Agosti, por la lista “Consenso y Unidad” irán a internas partidarias para dirimir la presidencia del espacio en nuestra ciudad.

En diálogo con TeleJunín, el actual presidente de la UCR de Junín Carlos Mansur aseguró que “es una lástima gastar dinero para ir a internas pero bueno, quieren internas, vamos a internas”.

Ante los reclamos por “falta de diálogo” y pedido de “renovación”, Mansur aseguró que “Nosotros tenemos acuerdo con tres o cuatro líneas de pensamiento del radicalismo, que hemos venido hablado durante todo el año, nos hemos reunido a cenar a comer, a tener una charla en un café. No creo que sea por falta de diálogo. También hablan de renovación. Nosotros, de treinta y pico de personas que componen una lista hay 27 que son nuevas, no se puede hablar de que no estamos renovando. Yo he hecho autocrítica, lo que no he escuchado es autocrítica del otro lado”, refirió.

Respecto de la relación con Cambiemos Mansur aseguró: “Hay discrepancias en Junín también. Pero los problemas de Cambiemos los hablamos dentro de Cambiemos y los de la UCR dentro de la UCR. Los trapos sucios se lavan adentro”.

Listas opositoras

La candidata Verónica Borsani, por su parte, aseguró en diálogo con TeleJunín que desde su espacio se plantea “un radicalismo abierto, un partido cercano a la gente. Queremos hacernos cargo de encontrar una solución a esta pobreza estructural de Junín. Los comedores tienen cada vez más chicos, la gente le cuesta llegar a fin de mes, los negocios cierran, hay desocupados. Dentro de Cambiemos queremos encontrar y proponer soluciones a estos problemas que vivimos todos los días”.

Respecto del diálogo con el frente Cambiemos expresó: “Tenemos diálogo, tal vez tenemos una visión más crítica de lo que son las políticas que se están llevando a cabo desde el Gobierno nacional sobre todo. Queremos opinar dentro de Cambiemos. Vemos que no se está llegando a dar soluciones a los problemas y queremos que la UCR proponga soluciones”.

El dirigente Osvaldo Ferrúa, de la misma lista, aseguró: “Soy uno de los que siempre lucha para que haya internas. El radicalismo fue siempre así. No puede ser que haya una sola lista, una sola persona que dirija. Gane o pierda, acompañaremos. Para eso estamos en democracia”.

La lista “Consenso y Unidad”, encabezada por el dirigente Martín Agosti será también parte de la interna del 28 de octubre.

Agosti se mostró crítico con el actual presidente de la UCR local, Carlos Mansur y con Cambiemos.

“Entiendo que estas internas son necesarias desde la no integración. Soy parte de la minoría y nunca pude participar de ninguna reunión de Cambiemos. De esas solo participaba en presidente, él hacía y deshacía. Entonces entendemos que si somos parte de la minoría representamos otra cosa y tenemos que ser parte de las reuniones y de la toma de decisiones y con propuestas y nunca se nos permitió, por eso hicimos una lista”, estimó.

Para Agosti, lejos de complicar a Cambiemos, las internas “son la forma de fortalecerse. Hay que aunar criterios y acompañar como yo he acompañado, creo que van a acompañar las otras listas si es que se me da el triunfo para proyectar a futuro”.

Apertura y diálogo, son las dos cuestiones que Agosti remarcó que buscan aportar a la UCR.

“Siempre hablo de los despachos de puertas cerradas y los cuales no comparto. No comparto tanta publicidad, hay que caminar la calle sin tantas cámaras, estar cerca de la gente. Creo que está fallando Cambiemos en este aspecto”, concluyó.