Yeso, feria de dibujantes en la Casa de la Cultura

En la tarde de ayer, los artistas locales, ilustradores y diseñadores de nuestra ciudad se encontraron en una feria de dibujantes que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura donde pudieron exponer sus trabajos para todos los que se acercaron al espacio entre las 14 y las 20.

La movida “Yeso” fue organizada por Blas Rodríguez, el destacado ilustrador juninense que diseñó parte del logo de un spot de Cartoon Network Latinoamérica.

“Es un encuentro de dibujantes, amigos, artistas, diseñadores, nos interesa ver que están haciendo”, contó Blas a TeleJunín.

“La idea es que cada uno muestre, ofrezca su material a la venta que pueden ser historietas, remeras, stickers, libretas de dibujo, tapas de libros, libros”.

Como este tipo de encuentros nunca abundan en la ciudad, Blas se decidió a llevarlo a cabo.

“Yo siempre tuve la esperanza de que alguien me invitara y pasaba el tiempo y no se hacían encuentros. Me dije ‘lo voy a tener que hacer’”, aseguró y sin dudas contó con el apoyo y la presencia de muchos jóvenes artistas que se sumaron a la idea.

Blas, ilustrador

Blas es ilustrador, recibido en la Universidad de Mar de Plata.

Actualmente es el responsable de su propio negocio, “Bongolandia”, un estudio de diseño e ilustración.

Blas fue parte del diseño del logo de un spot de Cartoon Network Latinoamérica en sus 25 años.