Los alquileres son las operaciones más comunes

La martillera Claudia Anaya tiene a su cargo Petrillo Inmobiliaria, ubicada en Benito de Miguel 56.

Desde esa dirección actúa ejerciendo la profesión de martillera pública, en el mercado inmobiliario local.

“Hace 13 años que estoy en la actividad”, dijo a diario Democracia, al ser consultada con motivo del Día del Martillero. “Al principio fue difícil porque era abrirse camino en la profesión. Luego el panorama general mejoró pero ahora está todo parado otra vez”, advirtió.

Sobre su actividad desde Petrillo Inmobiliaria, manifestó que se dedicaban a los alquileres, las ventas de propiedades y las tasaciones de inmuebles, principalmente casas y locales. “Este año la actividad se centró más que nada en alquileres y no tanto en ventas. La situación no es la mejor, no hay estabilidad en materia de precios. Tenemos que esperar, hay mucha incertidumbre incluso para tasar, ya que el dólar subió mucho”, explicó Claudia Anaya.

Respecto a los alquileres, la martillera dijo que se están dando, aunque tampoco como en otras épocas mejores. Consultada por los contratos de alquiler, dijo que por ley se hacen a dos años de plazo, pero aclaró que se están actualizando cada 8 meses o 12 meses, según lo pidiera el dueño del inmueble. Dijo que pueden rescindirse antes, pero si se hace eso, puede haber una penalidad ya que el contrato es por dos años.

Según lo manifestado por Anaya, los departamentos o casas que más se solicitan son los de dos dormitorios y con cochera, y que para los meses de enero, febrero o marzo, se alquilan para estudiantes, los de un dormitorio.

En materia de precios, señaló que hay una amplia variedad. “Hay de todo – dijo-. Para una casa con dos dormitorios, el precio del alquiler ronda entre 8.500 pesos y 10.500 pesos, y más también según las características, el lugar, si está equipada, si tiene placares, etc.”.