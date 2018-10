Amplia labor del Colegio de Martilleros en municipios del Departamento Judicial

Desde la sede local del Colegio de Martilleros y Corredores públicos del Departamento Judicial Junín, ubicado en Belgrano 74 de Junín (B), se tramitan todos los expedientes administrativos, iniciados por distintas cuestiones por parte de los colegiados o de oficio por la Comisión Directiva (entendiendo en temas previsionales, supervivencias, nuevas colegiaciones, fiscalización ejercicio ilegal de la profesión) y atención de todo lo derivado en consulta de la Defensoría del Pueblo y Defensa al Consumidor.

Todas las tramitaciones que se direccionan desde el Colegio local al Consejo Superior y Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, corresponden a la totalidad del partido de Junín, como así también de los partidos de Rojas, General Arenales, Lincoln, L. N. Alem, General Pinto, Ameghino, Los Toldos y Chacabuco. “Confluyen aquí expedientes administrativos que se tramitan desde Junín hacia La Plata, en los casos de tramitaciones de Tribunal Disciplinario se elevan a La Plata en calidad de apelación o revisión y son atendidos por la Comisión de legislación del Consejo Superior”, explicó Daniel Carlos Di Palma, presidente de la entidad, al ser consultado por Democracia.

Sobre la actividad desarrollada este año, el entrevistado manifestó que el 2018 es un año con alto nivel de trabajo institucional, colegial y dirigencial

“Como es habitual el Colegio profesional ha recibido el pedido de trabajos profesionales por parte de los Municipios de localidades vecinas. Hemos actuado conjuntamente con el Concejo Deliberante de Lincoln en la conformación de una nueva ordenanza en la que se trataría la porcentualidad en el incremento de la valoración inmobiliaria producido por varias acciones, en lo que refiere a cambios de zonificaciones en el parcelamiento de tierras y en los aumentos o variaciones de FOS y FOT para nuevas construcciones”, dijo. “Es un proyecto de ordenanza novedoso para el cual elevamos como Institución en representación de los Colegiados de la ciudad de Lincoln una Base de Trabajo dado nuestro conocimiento y posible integración de comisiones evaluadoras futuras”, mencionó Daniel Carlos Di Palma.

“También trabajamos para la fiscalía descentralizada de Chacabuco y el Municipio de Los Toldos, por trámites de expropiación. Se han evacuado consultas de Juzgados de Paz de la zona y fiscalías del Ministerio Público Fiscal de Junín”, detalló el entrevistado.

Cabe mencionar que Daniel Di Palma, además de ser presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín, es integrante del Colegio a nivel provincial y director de la Caja de Previsión Social de los martilleros y corredores públicos del ámbito bonaerense.

Forma parte de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Prestaciones, y Secretaría Legislativa, en el orden provincial de la mencionada entidad profesional. “En materia legislativa – explicó el entrevistado- hemos tenido un arduo trabajo este año, dada la presentación de proyectos que pretenden reformar la escala arancelaria en la actuación de los martilleros y corredores públicos, en caso de locación, o de compra venta-inmobiliaria para vivienda única”.

El entrevistado destacó que la labor conjunta con las comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores. “Se apunta a lograr una ley que sea conveniente para todos”, afirmó.



Capacitación

Entre las actividades a las que siempre está abocada la entidad profesional de los martilleros, figuran las de capacitación y actualización de la labor que desarrollan los colegiados. “Se trata de ver el panorama inmobiliario, las valoraciones y devaluaciones del mercado, la actualidad económica en general. Asimismo, las nuevas resoluciones y aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista contable, para lo cual también hubo capacitación, por parte de la asesoría contable del colegio, a todos los colegiados”, explicó Di Palma.

Subasta

En materia institucional, el entrevistado dijo que, durante estos últimos meses, estaban abocados a la subasta encomendada por la UNNOBA al Colegio de Martilleros de la Departamental Junín, sobre bienes de rezago y desguace que se ha producido en la ex planta láctea de Argenlac, hoy propiedad de la UNNOBA.

“Nosotros, como institución, estamos encargados de la realización de la subasta pública de esos bienes. Organizamos la misma, lo cual significa importante demanda de trabajo y compromiso de la institución y de los dirigentes de la misma, que somos los encargados de llevarla adelante”, manifestó para luego agregar que “nos llena de satisfacción el poder estar brindando nuestro servicio profesional a nuestra Universidad”.

A nivel provincial

Di Palma, presidente del Colegio a nivel Departamental, es integrante del Colegio de Martilleros de la provincia de Buenos Aires y director de la Caja de Previsión Social. En lo que a este último cargo se refiere, la Caja entiende de las cuestiones previsionales del universo de colegiados.

“Llevamos adelante todas las tramitaciones pertinentes a la Caja, en lo que a beneficios se refiere. Mes a mes cumplimos en llevar adelante las reuniones y trabajamos en las comisiones respectivas en La Plata, en cuanto al otorgamiento de los beneficios”, dijo.

Ejercicio profesional

El Colegio de Martilleros actúa en la fiscalización del ejercicio profesional y lleva adelante las denuncias que hubiere a través del Ministerio Público, por el ejercicio ilegal de la profesión.

“Tenemos una comisión fiscalizadora de ejercicio ilegal de la profesión. Ante todo, se comunica a la sociedad que deben comercializar sus bienes inmuebles a través de martilleros y corredores públicos habilitados. Esta comisión ha detectado muchos casos de gente que trata de captar, a través de redes sociales y distintas formas de lograr la atención, a algún interesado por algún tipo de inmueble y comercializarlo sin las debidas habilitaciones. Nosotros elevamos las correspondientes denuncias a la fiscalía”, afirmó el presidente del Colegio.

“La segura comercialización (compra-venta) del inmueble, a través del martillero y corredor público habilitado, es en beneficio de toda la sociedad. La ilegalidad debe ser denunciada porque nos afecta a todos, que a veces los inmuebles que se pretenden comercializar son vivienda única o asiento familiar, o el respaldo o resguardo económico de una persona que ha podido realizar un ahorro a través de toda su vida; o el alquiler de un local comercial para poner un negocio”, sostuvo Daniel C. Di Palma.

Consideró como de alta responsabilidad y amplio sentido social la actividad del martillero o corredor, por lo cual expresó que estos actos no pueden estar en manos de personas no habilitadas. Por este motivo, los colegios de profesionales hacen el control de la matrícula y del ejercicio profesional.

“El trabajo que realiza la comisión directiva y el Colegio, en resguardo de la actividad profesional dentro de un marco de legalidad, es sumamente preponderante”, afirmó el entrevistado.