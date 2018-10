Aprueban petición para rever pago de compensación a empresas de gas

El Concejo Deliberante de Junín aprobó ayer, por unanimidad, una propuesta del unibloque Compromiso por Junín, compuesto por Andrés Rosa, referida a una solicitud para que se revierta la disposición gubernamental de que los usuarios paguen una compensación a la empresa de gas, en 24 cuotas a partir de enero próximo.

El objetivo de esta compensación es que no pierdan dinero las empresas ante la devaluación del peso argentino, aunque evidentemente sí perderán los usuarios.

Hubo dos proyectos presentados ante el cuerpo. Uno el de Unidad Ciudadana y otro el de Andrés Rosa. El presentado por U.C. fue para repudiar la mencionada medida y que interviniera, en este pedido, el intendente de Junín, Pablo Petrecca. Es decir, que además de informar y solicitar que se reviera la medida al presidente Mauricio Macri y al secretario de Energía, Javier Iguacel, pedían la intervención del intendente Petrecca, ante esta medida que perjudica a los usuarios juninenses.

Este proyecto no fue compartido por Cambiemos, por lo cual, para que lo básico tenga el visto bueno del Concejo, se acordó aprobar la solicitud de Compromiso por Junín, que pedía que se revirtiera la medida, pero no la intervención de Petrecca.



\LEÉ MÁS Advierten que sin cuotas el gas aumentaría el triple





Otros proyectos

Durante la sesión de ayer, realizada al mediodía, en el Museo Municipal de Arte (MUMA), se aprobaron por unanimidad los siguientes despachos de comisión:

- Aprobación del convenio para la Implementación de Políticas de Transparencia y Prevención de la Corrupción.

- Solicitud de lote en Parque Industrial de Junín s/ Ordenanza 7123 – OXIPLAST S.A.

-Modificación Art. 137° del Código Fiscal (Eximición a Ex Combatientes de Islas Malvinas).

Asuntos entrados

Departamento Ejecutivo: proyecto de Ordenanza sobre Régimen de Declaraciones Juradas de Funcionarios y Agentes Públicos Municipales; Proyecto de Ordenanza aprobación convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Unidad Ciudadana: proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo informe sobre geriátricos y hogares para adultos mayores en el partido de Junín; proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo informe sobre servicio de retiro de residuos de poda y montículos en la vía pública, dentro del radio urbano; proyecto de Ordenanza modificación art. 180° “Exclusiones” de la Ordenanza N° 7279,a los clubes e instituciones deportivas que se encuentren inscriptas en el Registro de Entidades de Bien Público; proyecto de Resolución rechazando Resolución N° 217-18 de la Agencia Nacional de Discapacidad; proyecto de Ordenanza creando el Programa “Junín Ciudad Digital”; proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo interceda en la Resolución N° 14/2018 referido a la Tarifa Social aplicable a usuarios de gas natural; Proyecto de Comunicación solicitando al D.E. informe las causas de la demora en el llamado a Licitación para la Ejecución del Plan “Solidaridad con Municipios” de la Ordenanza N° 6987/16; proyecto de Comunicación solicitando al D.E. informe conducta policial en manifestación de jubilados.

Cambiemos: proyecto de Ordenanza modificar art. 137° del Código Fiscal de Junín, Ord. 7297/17.

Frente Renovador: proyecto de Resolución sobre la adhesión del cuerpo deliberante al Proyecto de Ley 3985-D-2018, presentado en la H. Cámara de Diputados de la Nación, que propone modificar la Reglamentación de Créditos UVA; proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo que actúe en el aumento del gas que implementa la Resolución N° 20/18.

Concejo Deliberante Estudiantil

Proyectos presentados por el Concejo Deliberante Estudiantil que ingresaron ayer.

-Secundaria N° 14 de Fortín Tiburcio, proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo, gestionar una unidad de traslado en la localidad de Agustina.

-Secundaria N° 22, proyecto de Comunicación solicitando al Ejecutivo destinar un terreno dentro del denominado “Pueblo Nuevo” para la construcción de la misma escuela.

-Secundaria N° 6, proyecto de comunicación solicitando ordenamiento de tránsito en horarios de entrada a la institución y también en los horarios en que funciona el ISFP N° 20 y el ISFN N° 129.

-Secundario Marianista: proyecto de ordenanza sobre la creación de un Centro Recreativo para el Adulto Mayor.

Peticiones particulares

-APAJ y Federación Agraria Filial Junín solicita la eliminación de la Tasa de Emisión de Guías y Marcas.

-Osvaldo J. Acerbo y Mary Mitchell presentaron solicitud referida al destino de la actual Terminal de Ómnibus de Junín.

-Luciana G. Sánchez y otras solicitaron que se eleve a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires el pedido de urgente tratamiento al Proyecto de Ley que trata por Expediente. Nro.4028/17 – 18 sobre personas que sufren S.F.C. (Síndrome de Fatiga Crónica) y SQM (Síndrome Químico Múltiple).

-Juan Manuel Sequeira elevó un proyecto de ordenanza sobre la creación del “Fondo Especial de Ayuda Social” y otro que es una Declaración de Emergencia Laboral en el partido de Junín.

-Cristian R. García y otros pidieron la repavimentación del camino al Balneario Municipal Laguna de Gómez.

-Hernán F. Bissio y vecinos de calle Rivadavia entre España y Newbery solicitaron la modificación de ordenanza referente al estacionamiento sobre calle Rivadavia en el sector mencionado.

-Propietarios de Licencia de Taxis pidieron un nuevo aumento de tarifas.