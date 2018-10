Entregan la sede a la Sociedad de Fomento del barrio Ricardo Rojas

Luego de la solicitud presentada al municipio por parte de las autoridades de la Sociedad de Fomento del barrio Ricardo Rojas, el Jefe de Gobierno, Pablo Petrecca, accedió al pedido y puso los recursos a disposición para llevarlo a cabo ya que considera que es fundamental que cada barrio tenga su sede. Cabe recordar que en el establecimiento estaba una de las sedes de la policía motorizada que ahora estará ubicada en Alsina y Alberdi. Además, el Municipio adquirió materiales para que el nuevo lugar de la motorizada quede en condiciones para su uso. Satisfacción por parte del personal policial ya que consideran que el nuevo destino es mejor para su operatividad.

Al respecto, Mariano Spadano, a cargo de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, manifestó que "en esta oportunidad estamos haciendo la devolución de la sede a la Sociedad de Fomento del barrio Ricardo Rojas. Este edificio en su momento fue entregado a la policía cuando este barrio se quedó sin la comisión de fomento y ahora que volvieron a constituirse como comisión, les estamos devolviendo su lugar. Era un pedido que le habían realizado al intendente Petrecca, quien accedió sin inconvenientes. Ahora podrán hacer actividades, tener sus reuniones y ser una referencia para los vecinos del barrio".

Por su parte, Carlos Antonio, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Ricardo Rojas, añadió: "Es muy importante para nosotros volver a tener este lugar porque la atención en una casa de familia no es lo mismo; ahora la gente va a tener su lugar para plantearnos sus inquietudes. Se lo habíamos pedido al Intendente Petrecca y accedió a nuestra solicitud, así que estamos muy contentos. Tenemos muchos proyectos y es un gran desafío para todos nosotros".

También, se refirió al tema el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de Junín, Osvaldo Giapor, quién expresó que "a mi me tocó estar en las dos etapas. Primero cuando la sociedad de fomento quedó sin comisión y hubo que entregar la sede a la policía ya que la estaban haciendo pedazos; en ese momento nos pareció la mejor decisión. Ahora me tocó trabajar para que la comisión vuelva a tener su espacio y por tal motivo estamos muy contentos. Quiero agradecer al Intendente, al Secretario de Seguridad del Municipio y a las autoridades policiales. Es una gran alegría poder concretar esto y le decimos a la actual gestión de la comisión del barrio que sigan trabajando por el camino que han iniciado".

Seguridad

A su vez, el secretario de Seguridad, Fabián Claudio, indicó: "Hay un gran trabajo de la sociedad de fomento de este barrio y era una necesidad que tuviera su sede. En forma inmediata nos pusimos a trabajar y gracias a la buena predisposición de los actuales jefes policiales, pudimos encontrar otro lugar para la policía motorizada. Ahora estarán en un mejor lugar y vamos a disponer de algún efectivo más para poder utilizarlo en la calle. Estamos contentos con estos cambios porque nos beneficiamos todos y quiero destacar el esfuerzo de los policías porque trabajaron fuera de hora para que el nuevo lugar quede en buenas condiciones".

Para finalizar, el Comisario Facundo Mantegazza, titular del Comando de Prevención Comunitaria (CPC), dijo que "en principio contento porque la motorizada tendrá su base propia gracias al aporte que hizo el Municipio a través de la Secretaría de Seguridad y la mano de obra que dieron los mismos oficiales en el nuevo edificio. El lugar quedó en buenas condiciones y estará en Alberdi y Alsina, lindante a la base del Comando de Patrullas. Es un lugar mejor ubicado estratégicamente para poder responder ante cualquier conflicto que se origine".