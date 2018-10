Comienza un nuevo paro docente de 48 horas y hoy vuelven a movilizarse

Hoy y mañana se llevará adelante un nuevo paro docente en la Provincia, anunciado por los gremios el pasado viernes en total rechazo al incremento salarial del 19% propuesto por el Gobierno y que fue definido por un decreto firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal.

Los sindicatos reclaman que ello es una forma de cerrar la paritaria pero desde la administración aseguran que se trata de "llevar al básico" las sumas que hasta hoy se pagaron como "aumentos a cuenta de un futuro acuerdo".

La titular de la FEB, Mirta Petrocini, expresó que "el decretazo es la ausencia de negociación, el abandono de la política salarial y la decisión de que los trabajadores perdamos ante esta crisis inflacionaria".

Los cinco gremios que conforman el FUDB (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA Y UDOCBA) son los que irán al paro por 48 horas, y hoy habrá una movilización a la Casa de la Provincia de la que participarán también los gremios locales.

Paro y convocatoria

En la última propuesta salarial que se llevó a cabo, la oferta a los educadores fue de una suba salarial del 19% más un 1,7% en concepto de material didáctico.

En ese marco, desde Provincia informaron que el Gobierno bonaerense envió convocatorias a paritarias a los sindicatos de estatales, para el miércoles, y docentes para el jueves 11 a las 17:30 horas en el ministerio de Economía.

“Los gremios no aceptan este decreto”, aseguró a Democracia María Inés Sequeira sobre las razones de la medida aunque no es la única ya que se suman los demás reclamos que los gremios vienen manifestando en sus distintas convocatorias y medidas.

Francina Sierra, secretaria de Suteba explicó que la medida no se da solo en reclamo del decreto sino también “por todo lo que venimos reclamando, la apertura de paritarias, de verdad, que contemple la recomposición salarial que necesitamos. Un salario digno para los docentes que hasta hoy no tenemos”.

También, según Sierra, “el reclamo incluye el pedido de escuelas seguras, porque sigue habiendo problemas de infraestructura graves, tal vez no es el caso de Junín pero si de otros distritos. El tema de los edificios y el abandono que se ve en general de los edificios escolares sigue siendo uno de los temas. También comedores escolares, nuestro IOMA, IPS, son los reclamos históricos”.

Cecilia Paolizzi, secretaria de Udocba destacó que movilizarán junto a la Provincia: “Molestó mucho al docente que se cierre la paritaria por decreto con un 19%, que nos deja otra vez por debajo de la línea de la pobreza, con una inflación del 31% y todo lo que ya se sabe. El enojo es mucho y hasta el interior quiso movilizar, cosa que antes no sucedía”.

Paolizzi explicó que “por decreto nos daban el 19%, se consultó a las bases y se acordó el paro de 48 horas y a raíz del paro llegó un comunicado que nos convocaban a paritarias el 11 de octubre”.

Sin arreglo, más medidas

Sequeira aseguró que de no revertirse la medida definida por Vidal “continuarán las medidas de fuerza. En realidad no sabemos cuál es el motivo de la reunión ni sabemos qué es lo que se quiere definir, porque en realidad luego de que decidimos el paro se realizó la convocatoria del gobierno”.

Por su parte Sierra explicó que “luego de la movilización tendremos un ámbito de discusión para ver cómo se sigue y entre miércoles y jueves haya reuniones de delegados para definir la continuidad. Estaremos eperando el ofrecimiento de la gobernadora y si no el viernes anunciaremos la profundización de las medidas de fuerza”, concluyó.