El peronismo juninense trabaja por la unidad, pero no descarta ir a internas

Para el peronismo, la unidad del movimiento siempre es una aspiración deseable. Y en Junín, los principales espacios políticos consultados por Democracia coincidieron en que trabajan para rearmar un gran frente opositor a las políticas del modelo de Cambiemos, ponerse de acuerdo en temas centrales, pero tampoco descartan dirimir sus diferencias en las Primarias.

Por eso, de mediar una interna, el anhelo de todos los sectores del peronismo local es que el “fuego amigo” sea lo menos intenso posible y, como sentencia la máxima partidaria, “el que gane, conduzca, y el que pierda, acompañe”.

Bruzzone: “La unidad es con todo el campo popular”

José Bruzzone, concejal de Unidad Ciudadana, que se referencia en el senador bonaerense Gustavo Traverso, afirmó a Democracia: “La unidad siempre es una aspiración, la política consiste en eso, en sumar al proyecto propio y, en función de eso, ganarle al proyecto contrario. Ahora bien, la unidad no se puede construir en base al color de camiseta o a la necesidad de sumar proyectos divergentes, diversas sí, pero aquello que va en sentido contrario no puede participar de un mismo proyecto. Sumar lo diverso es agrupar lo que viene de distintos lugares, pero va hacia un mismo objetivo, y nosotros vemos que la unidad se tiene que lograr a partir de consensuar un proyecto en común, y en nuestro caso tenemos muy claro cuál es ese proyecto al que hay que adherir. La senadora Cristina Fernández, nuestra líder natural, lo expresa ante cada intervención, acaba de presentar un proyecto para derogar este decreto demencial de Macri que propone pagarles retroactivamente a las empresas de gas, y creo que va por ahí, la defensa de la gente, el consumo popular y los derechos populares que hacen que el ciclo se vuelva virtuoso nuevamente. Desde otros lugares del peronismo no sé qué es lo que proponen, veo fotos, veo grandes declamaciones acerca de futuro, gobernabilidad, políticas de Estado, pero el contenido no lo veo, y cuando lo veo, expresado en el acompañamiento a determinadas medidas de oficialismo, me preocupa”.

Y amplió: “La unidad sí, como aspiración, pero la unidad debe darse para revertir este proyecto político que está diezmando a los argentinos. Estamos ante una crisis política que proviene de una crisis económica, y está generada por el mismo poder al que hay que enfrentar en este momento. La unidad es con todo el campo popular, con todos aquellos que se opongan al modelo de Macri”.

Mazzutti: “Formar un gran frente político”

Lautaro Mazzutti, edil por UC y presidente del PJ de Junín, que responde a la diputada provincial Rocío Giaccone, afirmó a este diario: “Siempre es necesaria la unidad, el peronismo tiene que trabajar para eso, y esto no significa necesariamente que se llegue con una sola lista; la unidad es consensuar diez puntos, que obviamente tienen que ver con el modelo de país y de ciudad que queremos, el apoyo a la industria nacional, la reactivación del mercado interno, desendeudamiento -menos aún para pagar intereses de deuda-, precios justos de las tarifas, un proyecto que se centre en la generación de empleo y fortalecimiento de nuestras pymes”.

Y agregó: “En todo esto tenemos que tener unidad, para formar un gran frente político que pueda dirimir las diferencias en las PASO, para luego acompañar al que gane. Creo que esta es la manera de ganar en 2019 y terminar con este modelo para pocos”.

Screpis: “Llegar juntos a 2019”

Bruno Screpis, que integra un tercer espacio dentro del peronismo local, afirmó a este diario que “la unidad se va a lograr en Junín, la mayoría va a estar dentro de un espacio que compita contra el actual intendente y creo que tenemos serias chances de ganar el municipio. Vamos por ese camino, falta mucho, hoy la gente no quiere escuchar de candidaturas, por eso se trata de ir a los barrios y escuchar cuáles son las problemáticas. Hoy estamos charlando con todos, siempre hablando de las coincidencias para llegar juntos a 2019, y el compañero que mejor esté será el candidato. El PJ es un nexo para que los espacios de Giaccone y Traverso terminen juntos. Si se da una interna que sea lo menos beligerante posible y que el que gane conduzca.

Giúdiche: “Las diferencias no son profundas”

Daniel Giúdiche, por su parte, dijo a Democracia: “Cristina es una solución para el país y para el peronismo. Hay que retrotraer muchas medidas, y va a ser muy difícil, porque se ha generado mucho daño, mucho daño en el salario, el empleo, las economías regionales, por eso creo que Cristina es la solución, es la única que tiene la capacidad de aglutinar a la gran mayoría. Las diferencias no son profundas, hay que trabajar seriamente en la búsqueda de la unidad. En el caso del senador Traverso, ya hay un panorama claro, hay que reconocer que siempre ha estado en la trinchera y ha defendido todo el proyecto nacional y popular, y esto tiene que ver con las convicciones. Del otro lado no sé cómo va a terminar, porque tenemos una legisladora que ha roto el bloque, por eso no sé de qué manera va a jugar, si lo va a hacer dentro de Unidad Ciudadana o no".

Sequeira: “El que debe conducir es el proyecto”

Juan Manuel Sequeira, de la agrupación Junín Bicentenario, afirmó a este matutino: “Estamos frente a una gravísima situación política y económica, pero también ante una gran oportunidad, la de mostrarle a la ciudadanía que somos capaces de juntarnos los que pensamos igual en diez temas; soy optimista, hay que trabajar mucho en eso, hay que ser tolerante. El que debe conducir es el proyecto nacional y popular”.