Cien casos durante 2018

La licenciada Alicia Iacuzzi cuenta que, como no puede acceder estadísticas oficiales sobre los casos de violencia de género, comenzó a hacer un minucioso trabajo de seguimiento de los hechos que son publicados en los medios de comunicación de la ciudad, como para poder tener un panorama de la realidad local en esta materia: “Uno ve que hay un acrecentamiento de casos, estos temas siempre se dieron pero no había el grado de crueldad ni de cosa siniestra que se ve en estos momentos. Y también se le ha dado más visibilidad al tema, algo que es importante, pero los hechos siguen ocurriendo. A mí me resulta preocupante que, del año pasado a este, los casos aumentaron en un 70 por ciento. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en lo que va de 2018, hay al menos cien denuncias de agresiones hacia las mujeres”.