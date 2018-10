Las dos listas buscan sumar el apoyo de socios

Se estima que esta semana la Sociedad de Comercio e Industria de nuestra ciudad culmine su balance y pronto se fije una fecha para las elecciones que posiblemente se lleven a cabo en diciembre, según esbozó el candidato a presidente por la lista oficial de la entidad, Raúl Parejas, en diálogo con Democracia.

“Calculo que finalizamos el balance la semana que viene y fijaremos fecha de asamblea y elecciones. Creo que para diciembre. No solo hay que terminar el balance sino preparar las elecciones. Es todo una novedad esto porque hace años que no se da una elección. Y somos los que tenemos la responsabilidad como oficialismo de bregar para que todo salga perfecto”, explicó.

Consultado sobre la propuesta de trabajo que presenta el oficialismo, Parejas destacó que “es más o menos lo que se viene haciendo. Hay que mejorar algunas cosas, entre ellas la cuestión de centros comerciales. Pero el tema es que es fácil prometer globos de colores como está haciendo la otra parte, pero luego hay que cumplirlo. Lo más importante es trabajar con seriedad, todos juntos, para adelante”.

Aún así, Parejas aseguró: “Está bien que haya elecciones porque estamos en democracia y está muy bien que las haya. Lo lamentable es que un integrante del grupo se abrió y armó todo esto. Pero bueno, uno espera que tengan suerte y que nosotros también la tengamos, sumado al apoyo del asociado, que ya nos conoce, con nuestros errores, con nuestras virtudes, pero conocen nuestra forma de trabajar”.

Como un balance de gestión, Parejas admitió: “Nos hemos descuidado un poco y me hago responsable de la parte que me toca, que fue con el proyecto de las cajas de seguridad que nos consumió tiempo y nos complicó demasiado, más la situación del robo, pero tenemos la suficiente fuerza como para salir adelante”.

La entidad cuenta con alrededor de 450 asociados pero Parejas aseguró que irán por más, así como de otras cuestiones.

“Vamos en busca de más asociados, de que funcione bien centros comerciales, respaldado por la institución, por Feba. Una idea que salió de Comercio e Industria aunque la otra lista se lo haga propio”, aclaró.

Consultado sobre el acompañamiento de la gente, Parejas aseguró: “Sentimos el apoyo de los comerciantes. Lógicamente no se puede conformar a todos, pero se han gestionado muchas cosas; algunas se han logrado, otras no. Y todos los logros van para asociados y no asociados, es por ello que cuanto más socios, más fuerte es la institución”.

Por último, advirtió: “Si hubiéramos dado las discusiones en la mesa seguramente hubiéramos logrado cosas más positivas y no el desgaste que implican las elecciones y sus costos”.

“Mejorar la situación”

Por su parte Ricardo de La Fuente, el candidato que encabeza la lista de la oposición explicó a Democracia que “buscamos trabajar con una posición muchísimo más activa desde Comercio e Industria para lo que es la raíz de comercio, así como hacer y promover acciones que conlleven a la mejora de la actividad comercial en Junín porque vemos que no solamente se pueden hacer cosas sino que hay que hacer cosas”, destacó.

El candidato de la nueva lista remarcó que “se trata de cosas vinculadas con el comercio en la zona céntrica pero también en otras áreas comerciales, con planes estratégicos. Estamos convocando a comerciantes bajo el lema ‘comerciantes en acción’ para que se sumen”.

Asimismo destacó que planean actividades para el 12 y 13 de octubre “para promover y mejorar los resultados comerciales en el centro de Junín”.

De La Fuente también destacó la necesidad de estar presente para generar ayuda a las pymes, “no pueden cerrar empresas en Junín”, lamentó y destacó: “Estamos visitando industrias y pymes que necesitan ayuda. Apuntamos a tener una cámara de industriales y de comercio exterior. Trabajar para mejorar la situación”.